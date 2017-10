La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 29/oct/2017 Nacional B:

RESULTADOS 6ª FECHA: Ferro Carril Oeste 2-0 Flandria; Sarmiento (J) 1-0 Deportivo Riestra; Atlético Rafaela 0-0 Nueva Chicago; Independiente Rivadavia 0-3 Agropecuario; Mitre (SdE) 1-0 Almagro; Quilmes 0-0 Estudiantes (SL); All Boys 1-0 Instituto; Villa Dálmine 2-0 Los Andes; Brown (A) 1-2 Guillermo Brown (PM); Deportivo Morón 1-1 San Martín (T). Libre: Gimnasia (J). Juegan hoy: Boca Unidos vs Santamarina (17.00). Juegan mañana: Aldosivi vs Juventud Unida de Gualeguaychu (21.05). PRÓXIMA FECHA: Deportivo Riestra vs Villa Dálmine (lunes 6 a las 15.30 horas); Guillermo Brown (PM) vs Ferro Carril Oeste; Estudiantes (SL) vs Sarmiento (J); Santamarina vs Quilmes; Nueva Chicago vs Boca Unidos; San Martín (T) vs Atlético Rafaela; Almagro vs Deportivo Morón; Instituto vs Mitre (SdE); Juventud Unida (G) vs All Boys; Agropecuario vs Aldosivi; Flandria vs Independiente Rivadavia; Los Andes vs Gimnasia (J). Libre: Brown (A). El Violeta le ganó 2-0 al Milrayitas con goles de Fernando Alarcón y Franco Flores y sumó su cuarto triunfo en cinco partidos para alcanzar a Agropecuario en lo más alto de la tabla. En la próxima fecha visita el lunes 6 a Deportivo Riestra. Como en la temporada pasada, transitando octubre, Villa Dálmine vuelve a sorprender al Nacional B trepando a lo más alto de su tabla de posiciones. En aquella oportunidad fue con la conducción de Walter Marchesi. Ahora, bajo el mando de Felipe De la Riva, quien conformó un equipo que a partir del sacrificio individual desborda solidez colectiva y le saca máximo provecho a sus aciertos ofensivos. Ayer, en la victoria 2-0 sobre Los Andes, el gol del defensor Fernando Alarcón tras una pelota parada a los 20 minutos de juego puso al Violeta en un escenario en el que se siente muy cómodo. Por eso, la visita siempre pareció estar a una distancia prudencial del empate. Mucho más cuando, en el complemento, Franco Flores definió con asombrosa tranquilidad esa contra letal que condujo Renso Pérez. De esa manera, el equipo de nuestra ciudad cosechó su cuarto triunfo en cinco presentaciones y es ahora líder del campeonato junto a Agropecuario, a pesar de que ambos ya quedaron libres. Para Villa Dálmine, además, fue su tercera victoria consecutiva como local y la tercera en fila en la temporada. Todavía no ha recibido goles en Campana, mientras que en condición de visitante apenas le marcaron uno: Felipe Cadenazzi de penal en la caída ante Quilmes. Estadísticas que son una pequeña radiografía de este gran presente. En el análisis más profundo habría que comenzar por el convencimiento del equipo para llevar adelante la propuesta de De la Riva y conseguir una marcada identidad. Y luego seguir por la entrega individual en pos del resultado colectivo; por el orden táctico; y por la tranquilidad para trabajar los partidos. Por eso, al momento de resaltar figuras surgen (y con argumentos) diferentes nombres, más allá de gratas sorpresas como Franco Flores y Fernando Alarcón; de la jerarquía de Gonzalo Papa; la regularidad de Renso Pérez; o las espectaculares estiradas de Martín Perafán. Pero no todos son elogios. Los mismos jugadores aceptan que todavía hay cuestiones que se deben mejorar. Como la tenencia y la circulación del balón; y la claridad para decidir en los metros finales. De hecho, ayer se sintió la ausencia del enganche Nicolás Sánchez, aun cuando su reemplazante, Federico Jourdan, a pesar de tener características diferentes, completó un buen partido jugando por delante de Gonzalo Papa. Y si bien está claro que la temporada recién comienza y queda todavía mucho camino por recorrer, también es cierto que ya se disputaron seis fechas. O sea: casi el 25% de este campeonato largo, pero corto (se juega a una sola rueda). Por eso, este arranque de Villa Dálmine tiene todavía mayor valor. Ahora, el desafío será sostener su solidez y mantenerse en la senda positiva. Y saber recuperarse o cambiar si aparece alguna racha adversa que lo amerite Será entonces que podrá empezarse a hablar de algo más que asegurar la permanencia. Mientras tanto, disfrutar del liderazgo de la segunda división del fútbol argentino no está nada mal. Nada mal. EL PARTIDO Villa Dálmine saltó al campo de juego con una variante en su formación: Federico Jourdan en lugar de Nicolás Sánchez (no pudo participar de los últimos entrenamientos previos por la extracción de una muela). Y el cambio significó que deba adaptarse a otro estilo de jugador, menos pensante y tiempista, pero más vertical y de mayor velocidad. En el arranque, Jourdan se paró por delante de Papa, mientras que Pérez y López no jugaron tan abiertos, sino que se cerraron más sobre el círculo central. Y entonces el partido asomó muy táctico, porque Rondina apostó por una formación con tres marcadores centrales, dos marcadores laterales como carrileros, un doble 5 y tres hombres de ataque (Mendieta más suelto, mientras que Cérica y Miranda iban sobre Alarcón y Celaya). Por eso, porque ambos tuvieron mucho rigor táctico, los primeros 20 minutos fueron de estudio, de cuidar los espacios. En ese contexto, el Violeta asumía el manejo del balón, mientras que Los Andes se recostaba sobre su campo. Pero el encuentro se rompió, como suele suceder en este tipo de trámites, con una pelota parada. Jourdan ejecutó el córner desde la izquierda, Burzio la peinó en el primer palo y tras un mal rechazo en el segundo palo, el balón volvió al corazón del área, donde Alarcón se liberó de Valdez (en una acción en la que se reclamó falta) y capturó el balón para definir alto y cruzado. Con la desventaja, Los Andes se vio obligado a tomar mayores responsabilidades con el balón y, entonces, quedó en evidencia que su formación estaba más preparada para contragolpear con velocidad que para jugar desde la tenencia. Mientras tanto, Villa Dálmine se afirmó en torno al círculo central y rápidamente leyó que si recuperaba alto iba a tener espacios porque la línea de tres defensores del Milrayitas se complicaba con la velocidad y las diagonales de Burzio. De hecho, a los 31, el delantero cordobés bajó a espaldas de los centrales visitantes una pelota dentro del área y, de cara a Gagliardo, no pudo definir con fuerza de zurda (le quedó alto el balón). La mejor oportunidad de Los Andes llegó a los 39, con un desborde de Mendieta por derecha, desde donde lanzó un centro bajo que intentó anticipar Cérica y complicó a Perafán. Por eso, en el rebote y tras la arremetida de Iberbia, Ramiro López debió despejar dentro del área chica. Así se fue la primera parte, con la preocupación del lado del visitante y con un Violeta que, tal como mostró el inicio del complemento, tenía claro que su partido estaba en ser firme en el mediocampo (presionando sobre el "doble 5" rival) y en tratar de aprovechar los espacios que ofreciera Los Andes. Y aunque en los primeros 10 minutos no supo usufructuar el desorden defensivo del visitante (Burzio, Jourdan y López no decidieron bien en jugadas casi consecutivas), a los 13 supo construir un contragolpe letal a la salida de un córner en contra. Tras la cesión de Jourdan, Renso Pérez escapó por izquierda y cuando el último defensor Milrayitas intentó cerrarlo, metió la pelota al medio para la llegada solitaria de Franco Flores, quien no se inmutó al enfrentar a Gagliardo y con mucha tranquilidad hizo la pausa y lo eludió para meterse prácticamente con el balón dentro del arco y desatar el delirio en Mitre y Puccini. Inmediatamente, Rondina metió un doble cambio y los de Lomas de Zamora trataron de reaccionar lo antes posible. Pero chocaron con Perafan, quien manoteó un cabezazo goleador de Miranda primero; y luego, tras el rebote en el travesaño, sacó por sobre el horizontal un segundo cabezazo de Sanabria. Fueron minutos de zozobra para el Violeta, a pesar que Burzio tuvo la chance del 3-0 (lo trabó justo Iberbia). Incluso, un problema muscular de Celaya también generó dudas en la última línea (finalmente ingresó Martinich, después que Cachi probó y no se sintió cómodo). Pero el sofocón pasó y Villa Dálmine, más allá de haber elegido defenderse dentro de su campo, no sufrió mayores sobresaltos para cerrar el partido y quedarse con una victoria que lo llevó a lo más alto del campeonato a pesar que ya quedó libre. Sí: así de sólido está el Violeta. Por eso, aunque todavía falta mucho por recorrer, sus simpatizantes se fueron repletos de ilusiones de Mitre y Puccini. SÍNTESIS DEL PARTIDO VILLA DÁLMINE (2): Martín Perafan; Franco Flores, Fernando Alarcón, Juan Celaya, Leandro Sapetti; Renso Pérez, Gonzalo Papa, Federico Jourdan, Ramiro López; Pablo Burzio y Jorge Córdoba. DT: Felipe De la Riva. SUPLENTES: Sebastián Blázquez, Marcelo Tinari, Marcos Martinich, Horacio Falcón, Nicolás Sánchez, Juan Manuel Mazzocchi y Santiago Giordana. LOS ANDES (0): Maximiliano Gagliardo; Sebastián Valdez, Matías Valdez, Maximiliano García; Nicolás Álvarez, Matías Escobar, Gastón Álvarez Suárez, Raúl Iberbia; Junior Mendieta, Ezequiel Cérica y Osvaldo Miranda. DT: Sergio Rondina. SUPLENTES: Federico Díaz, Emanuel Martínez, Carlos Espínola, Alexis Ávalos, Gabriel Sanabria, Matías Linás y Rodrigo Bogado. GOLES: PT 20m Fernando Alarcón (VD). ST 13m Franco Flores (VD). CAMBIOS: ST 17m Ávalos x Escobar (LA) y Sanabria x Cérica (LA); 28m Martinich x Celaya (VD) y Linás x Mendieta (LA); 36m Giordana x Córdoba (VD); 45m Falcón x Jourdan (VD). AMONESTADOS: N. Álvarez, M. Váldez, Sanabria y Álvarez Suárez (LA); Burzio (VD) CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Nazareno Arasa.

Fernando Alarcón se arroja al suelo para definir dentro del área y abrir el marcador.





UN GOLAZO. EN UN CONTRAGOLPE TAN VELOZ COMO LETAL, VILLA DÁLMINE LLEGÓ AL 2-0 LUEGO QUE EL LATERAL FRANCO FLORES DEJARA EN EL CAMINO AL ARQUERO GAGLIARDO PARA DEFINIR CON EL ARCO VACÍO.





JUGÓ Y CUMPLIÓ. FEDERICO JOURDAN FUE TITULAR EN LUGAR DE NICOLÁS SÁNCHEZ. NO DESENTONÓ Y MOSTRÓ DESTELLOS DE SUS VIRTUDES: VELOCIDAD Y GAMBETA. #Imágenes ?? | ¡Que sigan los abrazos! Tres puntos más se quedan en Campana y Villa Dálmine continúa por la senda ganadora. #VamosViola. pic.twitter.com/wa7eQ9k0ku — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 29 de octubre de 2017 #Imágenes ?? | El 2-0: Renso Pérez asistió a Franco Flores y el lateral dejó en el camino a Gagliardo para liquidar el partido. pic.twitter.com/pMG2wcLryz — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 29 de octubre de 2017 #Imágenes ?? | El 1-0: Fernando Alarcón ya se aprestó a rematar para superar a Gagliardo y abrir el marcador a favor del Viola. pic.twitter.com/CyJh9GEiCe — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 29 de octubre de 2017 #Imágenes ?? | Federico Jourdan reemplazó a Nicolás Sánchez en lo que fue la única variante respecto al partido en Jujuy. pic.twitter.com/nYo9IjBRQg — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 29 de octubre de 2017 #Imágenes ?? | Los once titulares de Villa Dálmine en el triunfo de hoy 2-0 frente a Los Andes. pic.twitter.com/qaKF3aFZDj — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 29 de octubre de 2017

