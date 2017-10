La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 29/oct/2017 Atletismo:

Luego de consagrarse bicampeona nacional, la atleta campanense se prepara para participar del Campeonato Sudamericano Máster en Chile y se ilusiona con conseguir el apoyo necesario para estar en el Mundial de España 2018. En diálogo con LAD contó cómo combina esta etapa de su vida deportiva con la familia y con su trabajo en Tenaris Siderca. Aquellos inicios en el atletismo ya han quedado lejos para Carolina Vera. Pero no así su pasión por la competencia. Por eso todavía se mantiene vigente y sigue consiguiendo destacados logros a sus 45 años. De hecho, a principios de octubre se volvió a colgar dos medallas de oro en el 38º Campeonato Argentino de Atletismo Master gracias a sus triunfos en las pruebas de Lanzamiento de Bala y Lanzamiento de Disco, ahora en la categoría 45-49 años. Carolina dio sus primeros pasos en el atletismo en 1991, con 20 años de edad. Y de la mano de su entrenador Diego Marquine construyó una gran carrera: en 1994 fue Campeona Argentina en Lanzamiento de Bala y también supo participar en Torneos Internacionales, además de competir en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata 1995. Incluso, todavía hoy está ubicada en el octavo puesto del ranking argentino de todos los tiempos en Lanzamiento de Bala con una marca de 14,21 metros. Años después se casó, formó su familia y fue madre de Iara (que hoy tiene 17 años) y Angelina (10), por lo que dejó los entrenamientos. Sin embargo, en 2009, a sus 37 años, volvió al atletismo: retomó la actividad para competir en los campeonatos Master. Y entonces inició otra etapa muy fructífera en logros deportivos: fue Tricampeona Nacional, bicampeona Sudamericana y doble subcampeona Mundial entre otras conquistas. Y hoy, con 45 años, luego de haber superado problemas de salud que la mantuvieron al margen de los entrenamientos en 2014, es nuevamente bicampeona nacional y se prepara para presentarse en el Sudamericano de Chile que se realizará a partir del 6 de noviembre. Y lo hace con la mira puesta en el Mundial que se hará en Málaga en septiembre de 2018, aunque para ello espera conseguir el apoyo económico necesario. "Desde el año 2016, todo me lo banqué yo de mi bolsillo", explica la atleta que, además, trabaja como operaria en Tenaris Siderca, donde realiza turnos rotativos. "Lo de los turnos rotativos es complicado, pero bueno, es trabajo y me adapto. Soy técnica, manejo el control numérico y hago algo de fuerza. Siempre digo que si no hiciera deporte no aguantaría el ritmo de mi trabajo", asegura Vera. Cuando está en el turno noche trabaja de 21 a 5. "Después, dependiendo el día, descanso o me levanto muy temprano para llevar a mi hija al colegio. Por eso entreno de tarde esas semanas", explica. Sobre sus posibilidades de seguir avanzando con su carrera deportiva, Carolina aclara que "la edad juega en contra". Y se explica: "Ya no tengo 20 años y además soy madre y tengo otras responsabilidades". Pero, tal como ocurrió a lo largo de su trayectoria deportiva, no se resigna: "De todas formas trato de disfrutarlo porque me gusta. Además tengo a mis hijas que me siguen y son mis fans número 1. Me pesa la edad, pero es el deporte lo que me hace sobrellevar todo, principalmente el trabajo", agrega. "Me hace feliz ser atleta máster. Me han reconocido mucho, la gente te lo hace notar en la calle, en las redes sociales. Incluso me resulta llamativo, pero en otras provincias o mis pares atletas me reconocen mucho, y eso reconforta", señala con la expectativa puesta en el Sudamericano de Chile: "Espero llegar al podio. Será difícil, pero ya estoy acostumbrada a enfrentar lo que se me presente. Es un Sudamericano, represento a mi país y a mi ciudad, y eso es muy motivante", cierra Carolina.

