Alejandra Dip





Tormenta, energía que te impulsa a llegar bien alto si lo deseas, canalización energética, autogeneración, cambio. Kin tormenta 3, energía fuerte, de movimiento, te deja sin aliento, es de cambio!! De transformación, de desapego absoluto. Día para canalizar y transformar! pero ojo!! Hasta lo justo! no se excedan, ya que si no sería el caos o la destrucción. Perturba la mente y la toma de decisiones. Es un día donde estar "livianos" nos hace conseguir la calma y la paz interior. Es una energía que acelera los procesos y todo se vive con mayor intensidad! Movimientos, cambios y potencia la mudanza que ya nos marca la tierra en el propósito de estos 13 días!! Nos ayuda a resistir cualquier bloqueo o episodios que se viene postergando, es un rayo que nos atraviesa de punta a punta, la tormenta se siente en el cuerpo, en las articulaciones, es alta vibración, es veloz como la luz. Energía catártica si estamos en eje, si no se vuelve explosiva y corrosiva. No te aceleres, ni te obsesiones, no te pongas quisquilloso ni te encierres. Sociabiliza!! Nos impulsa a renovarnos! A cambiar patrones de conductas y a aprender que los cambios son posibles y también positivos. La tormenta es un empujón para seguir en evolución! Excelente día para defender nuestros derechos y hacernos respetar, siempre y cuando podamos hacerlo en paz y armonía. También muy buena energía para decidirse a dejar cualquier tipo de adicción. Este día se siente en el aire, en el cuerpo, se siente!!! No pasa desapercibido!!! Alta y buena vibra para todos, que la paz sea con todos ustedes!!! Multiplíquenla con hechos. Esta energía de hoy mejor que decir es hacer!! BUEN DOMINGO para todos! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar https://t.co/CgsbHkukCj — alejandra dip (@turcadip) 29 de octubre de 2017

Calendario Maya - Año Semilla 12:

Tormenta 3 - Energía de Domingo 29/10/2017 - Trecena de la Tierra

Por Alejandra Dip

