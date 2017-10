La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 29/oct/2017 Giroldi: ”María Eugenia no tiene ningún interés en volver a la política”







Así lo aseguró Stella Giroldi a La Auténtica Defensa. Alineada con la mirada provincial, también dijo que prefiere que haya una lista de unidad para asumir la conducción del partido local. En su condición de Secretaria Política del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, la ex intendenta Stella Maris Giroldi participó de la primera reunión formal que tuvo el consejo partidario desde las últimas elecciones legislativas. El encuentro tuvo lugar el jueves último en Matheu, y ahí se ratificó el cronograma que llama para el próximo 17 de diciembre a elegir autoridades partidarias en toda la provincia, lo que incluye también, a las autoridades del PJ de Campana, hasta hoy liderado por el sindicalista petrolero Pedro Milla. Según trascendió a la prensa, la cumbre peronista provincial duró aproximadamente una hora y que fue encabezada por el titular del PJ en uso de licencia, Fernando Espinoza y su Vice María Cristina Álvarez Rodríguez. "Ya estoy –dijo Giroldi a La Auténtica- trabajando en el tema de diciembre junto con unos colaboradores que me darán una mano en la convocatoria, y creo que es lo último. Ya está. Eligen las nuevas autoridades y me despido". En ese sentido, Giroldi comentó que se está convocando a los referentes del PJ local a una reunión informativa y preparatoria para la elección de diciembre. "No sé cuántas listas puedan presentarse, pero la intención del consejo partidario es que haya listas de unidad y voy a intentar que así haga en Campana", aseguró. Fuentes seguras confirmaron que los teléfonos del PJ ya comenzaron a sonar el viernes. Aparentemente, ya habían confirmado su presencia a la reunión de la próxima semana Ruli Galarza, Tito Jendrulek, y Katty Altimari, mientras que Adriana Barbero "lo iba a pensar".

"Eligen las nuevas autoridades y me despido" dijo Stella Giroldi, en la foto durante la cumbre provincial de Matheu.



