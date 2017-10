Me impactó este nuevo concepto en política de imponerse como "marca", cómo que me agarró algo en el estómago y el lunes saqué turno urgente con una psiquiatra en una clínica privada de Pilar. Me senté en el diván y empecé a hacer catarsis. Le conté con lujo de detalles lo sucedido el domingo. Es más: le dije que yo vaticiné el triunfo de Cambiemos 15 días antes en esta columna, y ahora me sentía culpable

La Psicóloga me miró, se bajo lo lentes y me preguntó: "¿Usted es peronista?". "Sí", le contesté, "Pero… ¿Qué tiene que ver?". La profesional murmuró algo que empezó con "La ten…" y terminó con "adentro", que no entendí bien.

Relojeo en el consultorio. Veo un retrato de Sigmund Froid y bien a la "derecha" otro de Mauricio Macri. Le conté que no entiendo al votante argentino, se sonrió y me dijo: "Lo lamento Sr. Buzzi, su problema es que no entiende nada de política", y empezó el siguiente intercambio: -¿Cuántas veces voto en su vida? -Dos -¿Cómo fueron los resultados? -En las dos perdí.

La doctora llama a dos paramédicos que me colocan un chaleco de fuerza, mientras me dice: "Usted sufre el Síndrome de ballon jaune. -¿Qué? Se sonríe, mirando al techo y cuando baja su mirada, me dice a los ojos y me pide que conteste un cuestionario. Por supuesto que accedí. -¿Qué le sugiere la palabra "Juntos"? -¿Juntos quiénes? ¿El pibe de la villa con el de Nordelta? ¿Y para hacer qué?, (la profesional anota cruz en una planilla). -Otra: No aflojemos. -¿Aflojar qué cosa? ¿Qué es lo que sostenemos?, ¡sigo sin entender, Doctora! Marca otra cruz en la planilla y me dice: "Sí se puede" y ahí entendí lo del chaleco. Le repregunto: -¿Qué es lo que se puede? Y sobretodo ¿Cómo? Me encantaría entender el ¡¿Cómo?! Ella se queda en silencio, anotando algo. Me incorporo en el diván y consulto: -¿Qué hago doctora?, no entiendo nada. ¿Soy el único que se hace estas preguntas?

-Mire Buzzi, lo importante es su salud, yo le doy tres opciones. Opción a: Haga un viaje, conozca el mundo, termine ese sueño que una vez comenzó y siga recorriendo. Si no vuelve mejor. Opción b: vote por el cambio, súmese a los ganadores, ¡deje de renegar! Tenemos todo: los medios, Jueces, todos los cargos, la caja, el aparato del Estado, el establishment, la propaganda y ahora a la gente en el bolsillo. Usted sólo tiene que votar, por lo demás no se preocupe. Opción c: Seguir molestando con críticas vacías, basándose en sueños incumplibles que pretenden Justicia Social, equiparar clases, defender la soberanía, oportunidades para todos. Grábeselo: los nuevos conceptos son meritocracia, individualismo, y libertad de mercado, entre otros. En la opción "c" no hay nada: ni cargos, ni dinero, ni poder, ni siquiera construcción política consolidada. Hágame caso: busque una bolsa de consorcio y meta adentro todos esos libros de Economía Política, y Derechos Humanos. El de la Constitución Nacional, también. Y a la calle. Aha… el de Derecho Laboral me lo quema directamente porque ya se escribió otro y se está por publicar. Buzzi, sea realista: ese país que usted quiere no va a existir nunca.

Salgo del consultorio, sedado y ya sin mi chaleco, pensando en las tres opciones de la doctora.

El domingo pasado, el país se pintó de amarillo, y desde esta columna doy mis sinceras y públicas felicitaciones a todos los integrantes de la coalición "Cambiemos" que, sin dudas, ha ganado cómodamente las pasadas elecciones. El pueblo no se equivoca y ha tomado la decisión de respaldar la gestión gubernamental, en todos sus escalones. Tendrá por delante la gran responsabilidad de devolver con servicio la muestra de confianza otorgada por el votante argentino.

Con respecto a la oposición, veo una muy buena elección de Unidad Ciudadana en la Provincia y que en lo local permitió el ingreso de 3 concejales. Excelente primera participación del vecinalista "Más Campana" de Cantlon (sí, Axel). Otra suerte tuvo Ghione que no pudo escapar de la polarización que deterioró el caudal de Sergio Massa y lamentablemente el HCD pierde un experimentado dirigente. Asimismo quedó afuera un hombre honesto y de gran potencial político como "Ruli" Galarza que estimo tendrá su merecida revancha desde el PJ. Y bien por Bentancourt quien, sin prisa pero sin pausa, elección tras elección consolida una base en crecimiento.

Aun así, y volviendo a las opciones planteadas por mi imaginaria Psiquiatra, yo pregunto: ¿Quién en su sano juicio lo dudaría? No hay otra opción que la "C". En dos años los globos amarillos se habrán desinflado me van a dar la razón. Hay que estar preparados.

Tomás Buzzi / Facebook: Frente A Buzzi / Twitter: @FrenteBuzzi