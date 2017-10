La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 29/oct/2017 Somos la generación del cambio

Por Mariela Schvartz







Desde el lugar que ocupo como jefa de Gabinete del Municipio celebro el triunfo electoral. El cambio comenzó y no es propiedad de un gobierno; es de todos los vecinos de Campana. Felicito el compromiso marcado a todo el equipo de trabajo del intendente Sebastián Abella, a cada una de esas personas que, desde distintos lugares, aportaron su tiempo y un acompañamiento inigualable y, agradezco también a todos los vecinos de la ciudad por darnos, una vez más, su voto de confianza. Nosotros somos la generación del cambio porque comprendemos que aquello que se vuelve duradero en el tiempo no se hace de un día para el otro, sino dando pequeños pasos, trabajando en conjunto todos los días. Nuestra base sólida la construimos a partir de la verdad, no queremos más mentiras para los ciudadanos. Es por ello que, la transparencia es un pilar importante para todos nosotros. Seguramente tengamos singularidades porque somos personas y funcionamos como tal, pero sabemos respetar los distintos puntos de vista y debatimos sobre cuál es el mejor camino con la clara certeza de que compartimos el mismo rumbo. En este sentido, nuestro trabajo en equipo se identifica por esa manera de pensar y actuar: unir e integrar a todos los campanenses. Y que aquellos vecinos que durante años estuvieron invisibilizados, hoy se sientan parte de este cambio. Junto a los nuevos concejales electos, permitirán que Campana continúe en el camino del cambio de la mano de todo un equipo. Planificamos desde valores que nos unen, construyendo una sociedad basada en la no violencia; la equidad y la no discriminación. Compartimos ideas y proyectos entendiendo que lo más importante es el ser humano. Queremos transformar en una realidad este deseo de cambio que apoya una gran mayoría de argentinos y que permite gobernar de otra manera. Mariela Schvartz / Jefa de Gabinete

Mariela Schvartz

Somos la generación del cambio

Por Mariela Schvartz

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: