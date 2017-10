La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 29/oct/2017 Florentina: de la colonia al siglo XX

Por Dr. Oscar José Trujillo







Florentina Ituarte Pueyrredón, madre de los fundadores de Campana, había nacido en Buenos Aires en los albores del siglo XIX, precisamente, en 1801. Aún, -y por casi dos décadas-, la monarquía española estaba vivita y coleando por estas latitudes. Parte de una de las familias más tradicionales del Buenos Aires colonial (de hecho su padre Bautista había participado del Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810), su casamiento con el adinerado Braulio Costa, le permitiría mantener ese status de mujer de la alta sociedad. La proyección política y económica de sus hijos, -especialmente Eduardo-, la harían vivir como uno de los últimos exponentes de esa antigua "aristocracia", muriendo 104 años después, en 1905, sobreviviendo a todos sus hijos, y encerrada en su mansión de San Isidro, el actual Museo Quinta Pueyrredón. Personaje casi de leyenda, cuentan las crónicas que era una de las bellezas del Buenos Aires de antaño. Así lo reflejó Santiago Calzadilla en su "Beldades de mi tiempo": "Las bellezas del barrio eran, en primer término, entre las casadas, la señora Florentina Ituarte de Costa, su hermana Juana Ituarte, de Sáenz Valiente, Clara Sáenz Valiente de Torres, Victoria Ituarte de Aguirre, Damacia I. de Macnab, Bernardina Giménez de Martínez, Juana Rodríguez de Carranza, Irene Rodríguez de Giménez, Inés Botet de Romero, María Rodríguez de Sánchez y otras muchas damas, cuyos nombres omito para no recargar el cuadro, y también, porque fío mucho en la buena memoria de mis lectoras coetáneas." Varios más de sus contemporáneos la recordaron como una mujer ilustrada, de gran carácter y personalidad. Por ejemplo, Lucio Mansilla, en sus memorias, contaba: "…lo que yo puedo asegurar, decía, es que en algunas mesas donde yo me sentaba cuando era muchacho, por ejemplo, la de Misia Florentina Ituarte de Costa, la gran dama; (…) es que esas mesas, entre las que incluyo como copiosa, patriarcal la de los Llavallol, (…) no le iban en zaga a las mejores de los tiempos que alcanzamos. Y la del señor don Miguel Riglos con su cristalería, su porcelana, sus cubiertos, sus manteles, todo inglés del mejor gusto, de lo más fino. El estilo era otro, et voilá." Por esa mesa, aún en vida de su marido Braulio, habían pasado renombrados miembros de la política de ese largo y complejo siglo XIX. Uno de ellos, Facundo Quiroga, socio de su marido en la explotación de plata del cerro Famatina. Cuenta Pastor Obligado en sus "Tradiciones argentinas" que en una ocasión en que el Dr. Vélez y el caudillo riojano jugaban a los naipes, se hace referencia a unos bizcochos que, junto con el mate, Doña Florentina había ofrecido a los comensales, advirtiendo que eran "duros como los de Herculano". Al morir su marido Braulio en 1855, Florentina se recluyó en la Quinta de San Isidro. Fue allí que rechazó, tajante, las pretensiones de su sobrino, el pintor Prilidiano Pueyrredón de casarse con su prima Magdalena. Cuenta su sobrina, la escritora Victoria Ocampo, que cuando vio la primera cana en su cabellera, hizo tapar todos los espejos de la mansión para no ver con sus ojos como el tiempo iba marchitando esa belleza juvenil de la que había hablado toda la élite porteña. Cuentan que sólo abandonó la residencia para visitar a su hijo Eduardo, ya agonizante en su casa de la Capital, en 1897. Cuando al llegar se enteró que junto al lecho de su hijo moribundo estaba su hija natural, Carmen, se negó a descender del carruaje, abandonando nuevamente la ciudad rumbo a su retiro rural. Nunca volvió a ver a Eduardo que falleció pocos días después.

Florentina, en su casa de San Isidro.



