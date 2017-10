Nació en la región conocida actualmente como Alemania, en el año 1098, esta gran vidente y profetiza era llamada la Sibila del Rin. Hildegarda fue una niña débil y sufría muchas enfermedades, y en consecuencia no recibió más que una poca educación en su hogar. Sus padres, a pesar de estar muy comprometidos en ocupaciones del mundo, tenían una inclinación religiosa y habían prometido a la niña para el servicio de Dios. A la edad de ocho años fue puesta bajo el cuidado de Juta, hermana del Conde Meginhard, que vivía como monja en el Disenberg en la Diócesis de Speyer. Tampoco aquí le fue dada a Hildegarda más que una mínima instrucción dado que era muy afligida por la enfermedad, estando con frecuencia escasamente capaz de caminar y a menudo privada incluso del uso de sus ojos. La vida de Hildegarda como niña, religiosa, y superiora fue extraordinaria. Pasando mucho tiempo sola a causa de su frágil salud, desarrollo una vida interior, intentando hacer uso de todo para su propia santificación. Desde sus primeros años fue favorecida con visiones. Ella dice de sí misma: Hasta mi decimoquinto año vi mucho, y relaté algunas de las cosas vistas a otros, quienes inquirían con asombro, de donde podrían venir tales cosas. Yo también me preguntaba y durante mi enfermedad le pregunté a una de mis enfermeras si también veía cosas similares. Cuando contestó que no, un gran temor me poseyó. Frecuentemente, en mi conversación, relataba cosas del futuro, las cuales yo veía como si fueran del presente, pero, notando el asombro de mis oyentes, me volví más reservada. Hoy abordaremos algunas de las profecías más importantes: Una de las profecías más misteriosas de Hildegarda von Bingen se relaciona con una profecía que, según algunos estudiosos, parece anticipar el fin de los Estados Unidos, pues en ella se refiere a un país que está al otro lado del océano, constituido por "diferentes tribus y linajes" (Estados Unidos se caracteriza por su gran variedad étnica), el mismo país que perdería sus colonias en el este por culpa de un "tigre" y un "león" (China y Rusia, probablemente): "Antes de la llegada del cometa, muchas naciones, excepto las buenas, serán azotadas por la necesidad y el hambre. La gran nación al otro lado del océano que está habitada por pueblos de diferentes tribus y linajes será devastada por un terremoto, huracanes y olas marinas. Será dividida, y en gran parte sumergida. Esa nación también tendrán muchas desgracias en el mar y perderá sus colonias en el Este a causa de un Tigre y un León". Después de la llegada del supuesto y misterioso cometa, según la religiosa germana, el mundo vivirá otro trance tanto o más duro, marcado por la llegada del temido anticristo: "El hijo de la perdición (el anticristo) vendrá al final de los tiempos, justo antes de que el Sol desaparezca en el horizonte… El hijo de la perdición será una bestia muy malvada que dará muerte a los que se niegan a creer en él, y se asociará con reyes, sacerdotes y ricos… Él se ganará a las personas permitiéndoles hacer lo que quieran. El anticristo nacerá de una mujer impía que, desde su infancia, tendrá conocimientos en las ciencias ocultas y en las creencias del demonio… A la vista de estas cosas, muchos estarán aterrorizados y creerán en él; y algunos, conservando su fe primitiva, sin embargo, serán juzgados y obligados a cerrar el ojo interior de su alma." "el tiempo de la rapiña en que los hombres voraces arrebatarán para sí el poder y la riqueza; los veréis irrumpir en los saqueos bajo la piel grisácea, ni negra ni blanca, de sus astucias, y, desmembrando las cabezas de estos reinos, las derrocarán. Ay, porque entonces llegará el tiempo de la tribulación: muchas almas serán apresadas cuando el error del error se alce del infierno al Cielo". En esta época se manifestará el Hijo de la Perdición que seducirá a muchos y martirizará a los fieles que se le opongan. Dios enviará a la Tierra a Elías y Enoc para que den testimonio. El Anticristo los hará crucificar, pero Dios los resucitará. Entonces el Anticristo pretenderá ascender al Cielo ante sus seguidores y será fulminado. Mail: lavozdelaguila@yahoo.com.ar - Facebook: LaVoz del Aguila Youtube: La voz del Águila

La Voz del águila: Profecías de Santa Hildegarda: Nació en la región conocida actualmente como Alemania,… https://t.co/I6sElao6Mh #CampaBA — La Autentica Defensa (@LADdigital) 15 de octubre de 2017

La Voz del Águila:

Profecías de Santa Hildegarda (2da. Parte)

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: