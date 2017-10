P U B L I C





Dice La Biblia en Apocalipsis 2.17, Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un Nombre Nuevo Mark Labberton (famoso profesor de teología en EEUU) escribió sobre el poder del nombre. Y Dijo: Todavía siento el impacto que me produjo un amigo experto en música cuando me llamó "músico". Nunca nadie me había llamado así. Yo no tocaba ningún instrumento ni tampoco era solista. Sin embargo, al instante, me sentí reconocido y estimado. Porque notó, confirmó y valoró algo profundamente cierto acerca de mí. Quizá Simón se sintió así cuando Jesús le cambió el nombre. Cuando Andrés se convenció de que Jesús era el Mesías, buscó a su hermano Simón y se lo presentó (Juan 1:41-42). Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: "Hemos encontrado al Mesías" (que significa "Cristo"). Luego Andrés llevó a Simón, para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: "Tu nombre es Simón hijo de Juan, pero ahora te llamarás Cefas" (que significa "Pedro"). El Señor examinó su corazón, y confirmó y valoró algo sumamente cierto sobre él: percibió la naturaleza impetuosa y la derrota que lo sumiría en problemas, pero más allá de eso, vio su potencial para convertirse en un líder de la iglesia. Entonces, lo llamó Cefas (en arameo, Pedro): una piedra (Juan 1:42; Mateo 16:18). Y así sucede con nosotros. Dios ve nuestros pecados, fallas, orgullo, enojo y falta de amor hacia los demás, pero también sabe quiénes somos cuando somos perdonados y con vida nueva en Cristo y ve nuestro futuro. Nos llama justificados y reconciliados (Romanos 5:9-10); perdonados, santos y amados (Colosenses 2:13; 3:12); escogidos y fieles (Apocalipsis 17:14). Recuerda cómo te ve Dios y permite que eso defina quién eres. Dios nos llama con nuevo nombre, somos el mismo, pero distinto, El hace borrón y cuenta nueva, una nueva persona. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. (2da Cor. 5:17) Los que hemos profundizado nuestra fe en Cristo, y nacimos de nuevo, nunca volveremos atrás, porque es maravillosa esta nueva forma de vida y nos gusta el nuevo nombre que nos puso el mismo Jesús. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Alberto Aranda Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; ”El Nombre Nuevo”

Por Alberto Aranda

