La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 29/oct/2017 Primera D:

SE CIERRA LA FECHA Esta tarde, con dos partidos, se cierra la novena fecha de la Primera D: desde las 15.30 se enfrentarán Lamadrid vs Atlas y Centro Español vs Claypole. El Carcelero intentará volver a la cima del campeonato que se apropió Argentino de Merlo en soledad luego de su triunfo 3-1 como visitante sobre Lugano. Ayer, además, se jugaron otros tres encuentros: Victoriano Arenas goleó 6-1 a Muñiz; Central Ballester superó 2-1 como visitante a Real Pilar; y Argentino de Rosario igualó sin goles como local ante Yupanqui. Antes, el viernes, Puerto Nuevo empató 2-2 como visitante frente a Juventud Unida, mientras que Liniers, superó 2-0 como local a Deportivo Paraguayo. Por la próxima fecha jugarán: Puerto Nuevo vs Liniers; Lugano vs Lamadrid; Argentino (M) vs Victoriano Arenas; Muñiz vs Juventud Unida; Deportivo Paraguayo vs Argentino (R); Yupanqui vs Real Pilar; Central Ballester vs Centro Español; y Claypole vs Atlas.

Tadeo MacIntyre, autor del agónico 2-2 de Puerto Nuevo frente a Juventud Unida, remarcó el carácter que mostró el Auriazul: "En ningún momento agachamos la cabeza". El próximo compromiso del Portuario será el lunes 6, cuando reciba a Liniers en cancha de Villa Dálmine. Luego del empate que Puerto Nuevo consiguió como visitante ante Juventud Unida el viernes como visitante, el autor del agónico 2-2, Tadeo MacIntyre, resaltó la importancia de haber rescatado un punto: "Sirve mucho el empate, porque veníamos de una derrota. Esto nos da un poco de confianza. Hay que conseguir la victoria, pero de visitante es importante sumar", señaló. "El gol lo busqué todo el partido y por suerte se me dio", explicó quien frente a Juventud Unida dejó el lateral derecho para jugar como mediocampista. "A pesar de que terminé jugando abajo, fui y lo busqué igual. Me da confianza para aferrarme a la posición que me toca ahora que no están mis compañeros", afirmó en referencia a la gran cantidad de bajas que sufrió Puerto Nuevo por lesiones y suspensiones. A su vez, Tadeo también remarcó el carácter que demostró el Auriazul para llegar a la igualdad final. "Perdíamos y la cancha no ayudaba mucho, pero el equipo pudo reponerse. Hay que rescatar la actitud del equipo. En ningún momento nos tiramos atrás ni agachamos la cabeza y eso es lo que nos llevó a empatar el partido", aseguró. "Erramos varios goles, pero por lo menos llevamos un punto para Campana", señaló por su parte Alexis Merlo, quien al igual que MacIntyre destacó el resultado: "El punto sirve. Veníamos de una derrota y el punto sirve mucho para levantar". En cuanto al análisis del juego, el zurdo mediocampista que fue titular en reemplazo de Pablo Sosa señaló: "Creo que durante estos últimos quince días se trabajó bien. Y hoy (por el viernes) creo que fuimos un poco más, pero el resultado se dio así". Merlo fue el autor del primer gol "Portuario", a los 28 del primer tiempo. "Vi que Águila se estaba cerrando contra la línea y no tenía otra opción que tirarla al medio hacia atrás. Vi el espacio y me metí. La pelota me cayó justa y entro con un poco de suerte", contó respecto a su primera conquista con Puerto Nuevo. EN VILLA DÁLMINE. El próximo compromiso de Puerto Nuevo será el lunes 6 de noviembre, cuando reciba desde las 15.30 horas a Liniers en un partido que se jugará en el estadio de Mitre y Puccini, a donde el Auriazul buscará mejores condiciones del terreno de juego para hacer valer su localía (cayó en sus dos últimos compromisos en esa condición). "Es una cancha linda, nosotros tenemos jugadores que tocan, que juegan bien y el buen estado del campo de juego nos va a ayudar", expresó MacIntyre en relación al cambio de cancha. "Creo que nosotros tenemos buen pie y nos estamos afirmando bien. Veo a los jugadores muy motivados, así que estamos bien para el próximo partido", señaló Merlo por su parte.

POLIFUNCIONAL. "El gol lo busqué todo el partido y por suerte se me dio", explicó Tadeo, quien frente a Juventud Unida jugó como mediocampista.



