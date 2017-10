P U B L I C

Desde las 18.05 recibe a Belgrano de Córdoba. Si gana, podría sacarle 7 puntos a sus escoltas si es que San Lorenzo no suma de a tres. Anoche, River fue goleado por Talleres en Córdoba. Por la 7ª fecha de la Súperliga Argentina de Fútbol (SAF), Boca Juniors (18 puntos) recibirá hoy desde las 18.05 horas a Belgrano de Córdoba con la posibilidad de tomar amplias ventajas en la cima de la tabla. Es que si el Xeneize logra su séptima victoria y San Lorenzo (12) no derrota a Temperley como visitante (16.05), los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto tomarán siete puntos de diferencia sobre sus escoltas. Hoy, como escoltas con 14 puntos aparecen tres equipos que ganaron ayer: Talleres, que goleó 4-0 a un equipo alternativo de River Plate; Huracán, que superó 4-0 a los suplentes de Lanús (el Millonario y el Granate juegan el martes por Copa Libertadores); y Unión de Santa Fe, que derrotó 2-0 como local a Godoy Cruz. Además, ayer, San Martín de San Juan venció 1-0 como local a Estudiantes de La Plata; y Atlético Tucumán también se hizo fuerte en su casa para superar 3-1 a Racing Club. En tanto, el viernes por la noche, Banfield igualó 1-1 como local ante Colón, mientras que Argentinos Juniors se impuso 3-2 sobre Arsenal en La Paternal. Hoy, además de Boca y San Lorenzo también juegan: Newells vs Chacarita (11.00), Gimnasia (LP) vs Vélez Sarsfield (14.05); e Independiente vs Patronato (20.05). Esta novena fecha se cerrará mañana con dos encuentros: Defensa y Justicia vs Olimpo (19.05) y Tigre vs Rosario Central (21.05).

Superliga:

Boca puede seguir estirando su ventaja

