En un cierre para el infarto, el Tricolor se quedó sin nada a tres minutos del final. Así no pudo aprovechar la caída de Mercedes y no logró acceder al repechaje, por lo que bajará de la Segunda a la Tercera División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA). Debía ganar, sí o sí. Y esperar además una derrota de Mercedes RC ante Varela Junior. Esto último sucedió, pero su propia derrota, consumada en los minutos finales de su partido ante Club Argentino, lo condenó. Así, Ciudad de Campana perdió ayer su lugar en la Segunda División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA). El marcador final señala que el Tricolor cayó 36-29, pero en la síntesis se destaca que el CCC alcanzó el 29-29 a los 36 minutos del segundo tiempo. Y con ese empate igualaba a Mercedes. Sin embargo, en la acción siguiente, Argentino apoyó un nuevo try y de esa manera, en Avellaneda, sepultó las esperanzas del elenco de nuestra ciudad, que acompañará a San José (había descendido en Campana la fecha pasada) a la Tercera División. En tanto, a San Marcos y Mercedes Rugby les quedará una vida más, dado que ahora deberán enfrentar un repechaje promoción ante el tercero y el cuarto de Tercera División. Ayer en Avellaneda fue un partido de mucho nervio, jugado como una final. Ciudad golpeó primero, a los 5 minutos, con un try de Martín Lezcano convertido por Juan Calvi para adelantarse 7-0. Luego, a los 8, Argentino llegaría al ingoal Tricolor para el descuento (7-5), pero un try de Santiago Sauton, nuevamente convertido por Calvi, pondría al CCC 14-5 arriba cuando promediaba la primera parte. A los 30, el local volvió a quebrar al Tricolor para un nuevo descuento (14-12) y tras un penal convertido por Calvi, llegó otro try de Argentino para que la primera mitad terminara igualada en 17. En el arranque del complemento siguieron palo a palo, pero esta vez golpeó primero Argentino para adelantarse 22-17 a los 3 minutos. La igualdad llegaría después que Calvi apoyara en el ingoal local tres minutos más tarde (22-22). Con el nerviosismo en aumento, el quinto try de Argentino llegó a los 23 minutos. Pero Ciudad no se entregó y a los 36 alcanzó una nueva igualdad por intermedio de Adrián Lugo y la conversión de Calvi. Por eso ingresaron a los últimos tres minutos con el marcador igualado en 29. Sin embargo, al local todavía le quedaba un try más por apoyar (a los 37 minutos) y ése sí que sería lapidario para las ilusiones del XV Tricolor. En esta oportunidad, los dirigidos por Nicolás Danylyzyn y César Gigena formaron con Santiago Sautón, Nicolás Fernández y Leonardo Vega; Andrés Moreno y Federico Sfreddo; Carlos Díaz, Gabriel Pujol y Adrián Lugo; Martín Lezcano y Juan Calvi; Pablo Maza, Alexis Vélez, Franco Velázquez, Cristian Giles Delgui; y Nazareno Alaguibe. Luego ingresaron: Mateo Codesido por Sautón; Lucas Moyano por Vega; Juan Carlos Passerini por Lezcano; y Franco Barco por Giles Delgui. RESULTADOS. Los resultados que arrojó esta 26ª y última fecha de la Segunda División de la URBA fueron: El Retiro 19-36 San Andrés; Varela Junior 27-6 Mercedes RC; Tigre Rugby 23-26 Las Cañas; Areco Rugby 48-17 Tiro Federal de San Pedro; Atlético y Progreso 40-41 San Marcos; San José 19-60 Los Cedros; y Club Argentino de Rugby 36-29 Ciudad de Campana. POSICIONES FINALES - SEGUNDA DIVISIÓN: 1) San Andrés, 115 puntos; 2) Los Cedros, 91 puntos; 3) Varela Junior, 89 puntos; 4) Areco Rugby, 83 puntos; 5) El Retiro, 80 puntos; 6) Las Cañas, 77 puntos; 7) Atlético y Progreso, 70 puntos; 8) Club Argentino de Rugby, 67 puntos; 9) Tiro Federal de San Pedro, 45 puntos; 10) Tigre Rugby, 38 puntos; 11) San Marcos, 36 puntos; 12) Mercedes Rugby, 31 puntos; 13) Club Ciudad de Campana, 29 puntos; 14) San José, 20 puntos.

NO ALCANZÓ. A PESAR DE ANOTAR CINCO TRIES, EL TRICOLOR NO PUDO LOGRAR LA VICTORIA QUE NECESITABA.



