Rincón Tuerca

Nuestro e-mail: rincontuerca@ubbi.com KART PLUS: Esta especialidad del karting está desarrollando otra competencia del presente campeonato durante este fin de semana en el kartódromo de Zárate donde utilizan el circuito número uno. Desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. TERMINADO: El segundo auto ya está terminado y ahora Daniel Vidal decidirá si lo utiliza hasta fin de año para buscar poder conseguir desde el reglamento técnico algunas mejoras para el Gol de cara al año venidero. La idea nació del propio equipo que comanda Dante Tamburini. INSTANCIA: Luego del paso por la provincia de Santa Fe por otra carrera del Campeonato Argentino de Motocross el joven campanense Julián Garrido está a instancias de coronarse Campeón Nacional de Motocross en su categoría que de concretarse se meterá en la historial de nuestra ciudad. PUESTO: Tras la carrera en el autódromo capitalino por parte de la categoría Alma el campanense Lucas Dobladez que participó en la clase promocional en la final terminó en el puesto décimo noveno con la motorización de Rubén Alfonso. TURISMO CARRETERA: La categoría encara este fin de semana otra carrera del campeonato en el autódromo de Toay en la provincia de La Pampa. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Carreras Argentinas". PODIOS: Sin duda que el sobrino de Enea sigue sus pasos en la categoría de ciclomotores y el pibe a su corta de edad ya viene mostrando lo suyo donde Fausto Ciaponi viene haciendo podio y sumando puntos para el campeonato. QUINTO: Vienen de correr en Tucumán la carrera Tras Montañas con mil setecientos motos que llegaron desde diferentes lugares del mundo y allí el riojano Dario Arco con la Suzuki terminó quinto de la mano del equipo de Carlos Debesa que sigue sumando resultados a nivel internacional. RETORNO: Cada vez suena más en la vecina ciudad de Zárate el retorno de "Carly" Bava al automovilismo a bordo de una Chevy de cara a la próxima temporada con una estructura de Jose C. Paz donde lo quieren en su equipo si bien el propio piloto aún no cerró nada y se sigue en plena conversación. TC 2000: Una vez más la categoría llega hasta el autódromo de Mendoza para encarar este fin de semana otra fecha del presente calendario. Televisa Canal 13 desde las 10.30 hs a través del programa "Carburando". INTERESANTE: El Campeonato Argentino de Motocross pasó por la provincia de Santa Fe donde Benjamín Casano llegó cuarto en la Clase MX2 y Darío Arco quedó quinto en la Clase MX1 ambos pilotos oficiales de Suzuki equipo que preside Carlos Debesa con otra interesante actuación. ADQUIRIR: Parece que para matar el tiempo tras no poder estar en la Alta Competencia don Pablo Villaverde decidió adquirir una moto para sumarse con los muchachos que se dedican a este tipo de emprendimiento con las motos de colección y de paseo y compartir junto a ellos a partir de este presente. LLEGARA: En cuanto a Delfina su hija cuando pase la fiesta de sus primeros quince años llegará el momento de la señorita para retomar su gran amor de correr y la señorita estará cristalizando su sueño de estar en la alta competencia. COPA BORA: La monomarca visita el autódromo de La Pampa para llevar adelante otra carrera del campeonato. Desde las 11 hs televisa el programa "Carreras Argentinas" a través de la TV Pública. DIFICIL: No mucho se enteraron el difícil momento que atravesó el piloto Daniel del Bianco en pleno entrenamiento en horas tempranas en su domicilio cuando decidió nadar en la pileta para mantenerse bien desde lo físico. CALAMBRE: Todo ocurrió cuando el "Gringo" penetra dentro de una cámara de cubierta que está atada a un árbol y haciendo fuerza intenta hacer natación para darle poder a sus músculos pero no calculo el frio reinante de la mañana y con tan solo cinco grados provocó un calambre que lo llevó a tener que salir desde adentro con un gran esfuerzo que pudo superar apenas para su suerte. GANAR: Superado el mal trance el hombre volvió a la actividad y viene de ganar en la última carrera de la categoría Copa Rotax desarrollada en el kartódromo de Zárate y siguen manteniendo su gran nivel competitivo. LLEGAR: Nueva presentación de Marcos Garrido en el Campeonato Argentino de Motocross en Santa Fe donde en la Clase 85 cc el representante local llegó en el puesto décimo cuarto con la preparación de su padre y el asesoramiento de Carlos Debesa. CAMPEON: El automovilismo nacional ya tiene su primer campeón de la presente temporada y se trata de Martín Ferreira que lo obtuvo en la última carrera de la Clase Tope Race Juniors en el autódromo de Oberá. TC PISTA: Visitan una vez más este fin de semana el autódromo de Toay en la provincia de La Pampa con su habitual parque de autos por otra carrera del campeonato. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Carreras Argentinas". REMONTAR: No fue el mejor fin de semana para Ignacio Lopez en la última carrera de Karting en la categoría Prokart donde se pegó, quedó afuera después intentó remontar pero no logró el objetivo buscado y ahora se espera la próxima para ir por la revancha aunque aún no definió si estará en pista en las últimas del año. ATRAVESAR: Alcanzar un podio en la última carrera en la categoría Alma y la llegada de dos autos más para el Turismo Pista de cara a la próxima temporada. Sin duda que en la estructura de Juan Sbarra están atravesando un buen momento. VOLUNTAD: Despacito, lentamente, a la niña le van concretando su voluntad de poder correr en karting y pasar esto. Papá Lauro ya le armó un motorcito que colocó en un pequeño auto abalado por mamá Lorena lo que con sus primeros seis años de vida ya Delfina Guidi comienza a escribir su futuro automovilístico. MX DEL NORTE: La categoría de motocross está realizando otra competencia del campeonato en el escenario de Baradero durante este fin de semana. Desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. HERMANOS: El auto sigue a medio terminar en el taller y como era de imaginar ya se piensa en la próxima temporada donde el chasis para el TC regional estará en condiciones de la mano de los hermanos Fontanot. FESTEJAR: Finalmente Sergio Giordano festejó su cumpleaños días atrás en Costa del Este rodeado del afecto de sus amigos asado de por medio donde el "Costilla" dejó entrever que tiene la licencia médica y deportiva y está con ganas de correr. SEGUIR: En verdad el Fiat Uno para la Clase Dos de Alma está avanzando en sus trabajos en el taller de Juan Sbarra pero no pueden seguir ahora porque Don Sergio no define el tema y así no será fácil de arrancar al menos en esta temporada si el "Costilla" no se decide. Arranca o no arranca!! FIESTA: Quedó establecido por los organizadores que la próxima fiesta del automóvil se realizará en el mismo lugar del año pasado y será el domingo 19 de noviembre como de común acuerdo se estableció entre el club organizador y la Municipalidad de Campana. AUSENTARSE: Más de ocho mil razones separan al motorista del piloto del Fiat Uno que con el auto terminado no puede presentarse a correr para no tener que enfrentarse con quien armó tal motorización y por el momento se sigue ausentando a las competencias de la categoría Alma. DESEO: Si bien Mateos Benitez está en pleno crecimiento desde su condición de piloto a pesar de su corta edad desde el ámbito familiar se entusiasman aún más y el pibe ya hizo podios con buenas performance pero se desea llegar en algún momento a pelear el campeonato. El zarateño sigue corriendo en la categoría Kart Plus. INTENCION: Aunque no alcanzo la performance deseada a lo largo de la presente temporada con el Fiat Uno en el Turismo Pista en la clase Uno el piloto de Los Cardales Claudio Cruzado tiene la intención de continuar el año próximo donde el "chef" va por la revancha. GANADORES: La categoría Alma viene de hacer otra carrera del Campeonato en el Autódromo capitalino donde los ganadores fueron en el TC 1100: Marcos Cordani en la clase Promocional: Sergio Devicenti en la Clase Tres: Marcelo Sanguinetti en la Copa Master: Adrian Rodriguez y en la Clase Dos: Emiliano Gauna. SUMAR: Todo hace pensar que padre e hijo terminarán corriendo ambos en karting hasta el cierre de campeonato donde los Falivene quieren saber quien sumará más puntos en toda la temporada. Siempre con la motorización de Mauro Santucho. DECISION: Y de repetente toma la decisión de volver a correr en karting y Eric Damario estará este fin de semana en la categoría Kart Plus como siempre con el mismo equipo teniendo a Rubén Guerra en el chasis y Mauro Santucho en la planta impulsora. ADQUIRIR: Pero no todo termina aquí para Damario que ya adquirió con un amigo un auto para poder sumarse el año próximo a la Clase Promocional de Alma para también hacer experiencia como piloto. BINOMIO: Esa posibilidad ya está en marcha donde también retornara a la actividad Juan Carlos Muñoz quien será el compañero para hacer ese binomio con Eric donde con la motorización de Diego Fangio se trabaja para el verano se harán todas las pruebas acorde para que básicamente el propio Eric se afianza con el auto. MOTIVO: El hombre entrado en años con pelo canoso se muestra enojado, molesto, pero no queda claro el motivo por el cual no se junta con sus pares de las cupecitas. Será porque en cada carrera o encuentro siempre le sucede algo en su cupecita que no lo deja llegar. EVALUAR: Ya todo se viene implementado para la nueva categoría de karting donde también ya se está evaluando quienes conformarán la técnica de esta categoría que con el transcurrir de los días sigue despertando interés entre los pilotos. REGIONAL: Esta especialidad del karting está desarrollando durante este fin de semana otra competencia del presente campeonato con todas sus clases en el kartódromo Luis Ruben Di Palma. Desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. RALLY FEDERAL: Los dirigentes ya están trabajando de cara a la próxima fecha a realizarse en la vecina ciudad de Ramallo donde ya hubo reuniones y se presentó la carrera para todas sus clases en el mes venidero. CAER: Días atrás Carlitos Morales piloto del Turismo Nacional Histórico intentó en zona de Los Cardales demostrar sus condiciones de piloto pero algo falló porque el hombre terminó cayéndose a una zanja y lo tuvieron que ir a auxiliar para salir de tal incómoda situación. Sin duda que por más que promueva el seguro en esta oportunidad ni la póliza lo salvó.

