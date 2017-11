La Auténtica Defensa. Edición del martes, 31/oct/2017 Confirman un caso de meningoencefalitis







Ante la detección del caso en un niño de 9 años que permanece estable, desde la Secretaría de Salud buscaron llevar tranquilidad a la población y aseguraron que no es necesario tomar ningún tipo de medida preventiva por fuera de sus contactos cercanos. Desde la Secretaría de Salud del Municipio buscan llevar tranquilidad a los vecinos ante la detección de un caso de meningoencefalitis en un niño de 9 años que permanece estable. El menor se encuentra internado en una habitación de clínica pediatrica de San Miguel, tras ser derivado por una clínica local a la que asistió en primera instancia. Tanto en Campana como en la localidad de la Zona Oeste, al niño se le realizaron estudios de cultivo, arrojando negativo el resultado de líquido cefalorraquídeo, lo cual descartaría una meningitis bacteriana. Mientras, se aguardan los resultados de otros análisis. "El paciente evoluciona favorablemente, lo cual llevaría aun más a pensar que se trata de un caso viral. Estamos en contacto permanente tanto con la familia como con los directivos del establecimiento", dijo el secretario de Salud, Ernesto Meiraldi. Este lunes, la jefa de Epidemiología del Hospital Municipal San José, Eleonora Penovi, y el infectólogo Federico Simioli, se reunieron con los directivos y padres de los niños que concurren a la Escuela Nº 1, donde brindaron una charla y efectuaron la profilaxis en los menores que estuvieron en contacto con el caso sospechoso. A su vez, brindaron las pautas de higiene que se deben ejecutar en la institución, tales como la utilización de agua con lavandina para la limpieza, ventilación de las aulas y el lavado constante de manos. Pero aclararon que no es necesario tomar medidas preventivas en los grupos de chicos que no eran compañeros del alumno, es decir, que no compartían el aula. Asimismo, recomendaron a todas las familias que, ante síntomas de fiebre, vómitos o dolores de cabeza, concurran al pediatra o a un centro de salud.

