Hoy se conmemora el Día del Isleño

Este año el festejo será el sábado 4 de noviembre en la Escuela 26 de Rio Carabelas, como sucede los últimos años. Desde 1936 es la excusa ideal para que la familia isleña celebre con alegría sus raíces y reafirme su sentido de pertenencia insular. Si bien hoy se conmemora el "82 Aniversario del Día del Isleño", el festejo con bombos y platillos será este sábado 4 de noviembre en las instalaciones de la Escuela Nº 26 y de la Cooperativa de Provisión y de Servicios Públicos para Productores Forestales Río Carabelas - Isla de San Fernando, limite natural con nuestro Partido. El evento es organizado por el Consejo de Productores del Delta y la comunidad Isleña Local. El Día del Isleño se celebra desde el año 1936 y fue institucionalizado mediante decretos de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. En sus comienzos se celebraba el mismo día en el recreo "Crovetto" y muchas veces también en el Recreo "Blondeau" del Canal Alem. Los últimos años se ha establecido el festejo el primer fin de semana siguiente a esta fecha y el lugar elegido es la Escuela 26 de San Fernando, por la facilidad de acceso tanto por tierra (a través de la balsa del muelle de Otamendi y el camino interisleño) o por vía fluvial (en lancha de pasajeros desde el puerto de Campana). Dentro de las actividades propuestas habrá una exposición regional, un Torneo de Fútbol con equipos de la zona, además del Acto por el "Día de los Isleños" con presencia de autoridades nacionales, provinciales y municipales. Habrá actividades diagramadas durante todo el día y quién desee podrá disfrutar al mediodía de un almuerzo de camaradería (el valor de la tarjeta para Mayores es de $220 y para Menores, de $110), además se brindará servicio de parilla y buffet durante toda la jornada con precios accesibles. Llegada la tarde habrá un concurso de corte de rodajas de álamo con motosierras (cada concursante usa la suya) de hasta 65 cc. y otros eventos donde se plasma la actividad isleña, pero de manera lúdica, como la exhibición y concurso de canoas isleñas, pudiéndose inscribir gratuitamente (consultas a Ernesto Lissarrangue al 011-4496-0990). Como no podía ser de otra forma la música será parte de la fiesta, con la presentación del conjunto folkclórico"Los Nuevos Flores". El broche de oro está previsto con la elección de la "Reina de los Isleños 2017". LLEGAR ES FACIL. En este día recreativo habrá servicio de lanchas gratis desde el Puerto de nuestra ciudad, ida y vuelta, a cargo de la Municipalidad de Campana. Otra vía de acceso alternativa es por tierra: la balsa que se encuentra al final del camino Islas Malvinas que nace en la Estaci{on Otamendi. Ese sábado habrá un precio especial de $300 el cruce de ida y vuelta. No se posterga por lluvia. Consultas al teléfono 011-15-4064-7695

El festejo será este sábado en la Escuela 26. Testimonio Isleño Victoria Mansilla hace 12 años que vive en la isla con su esposo y con sus dos hijos. En diálogo con La Auténtica Defensa expresó: "Es la mejor fiesta que se puede hacer en recordatorio de los colonos que poblaron esta zona: alemanes, galeses, italianos, vascos, portugueses y españoles. Llegaron con sus creencias y virtudes, pero más que nada con un montón de ilusiones y ganas de trabajar. Poco a poco fueron ocupando este territorio. Fortaleciendo con trabajo la vasta región del Delta". "Nosotros tenemos la dicha de vivir en la isla, que nos da su fruto. Vivir acá te da el sustento, con las plantaciones de frutales", nos cuenta orgullosa. "La isla te escoge para vivir. No es para cualquiera vivir acá. Una vez que te acomodas, te amoldas y no te vas más. Sos parte de la isla, como un sauce, un álamo o un fresno", cierra Victoria.

Testimonio Isleño

