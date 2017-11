La Auténtica Defensa. Edición del martes, 31/oct/2017 Nacional B:

Los defensores Fernando Alarcón y Franco Flores marcaron en el 2-0 frente a Los Andes y luego dialogaron con la prensa: "El objetivo que nos propusimos es engrosar el promedio y escaparle al descenso", aseguraron, a pesar del gran arranque del Violeta. Iban 13 minutos del segundo tiempo cuando Renso Pérez salió a toda velocidad por izquierda en un contragolpe muy favorable para Villa Dálmine. Por eso, cuando un defensor intentó cerrarlo, no dudó en soltar el pase al medio, por donde llegaba Franco Flores. El lateral derecho tomó el balón y a su derecha escuchó el grito: "¡Damela, dámela!". Eso le pedía Burzio sin marca, cuando Flores quedó de frente al arquero Maximiliano Gagliardo. "Me dije ´me la juego´, porque ¿cuántas veces voy a estar mano a mano con el arquero?", contó después entre risas el lateral derecho. "Por eso en el festejo le dije: `Pablo, capaz que te la doy`", agregó con otra sonrisa. Lo cierto es que Flores hizo la pausa ante Gagliardo, quien sí se la jugó a la opción de Burzio y quedó desparramado ante la tranquilidad de Flores para eludirlo y llevarse la pelota hasta abajo del arco. "Es la sensación más linda que tiene un futbolista. Esa alegría, esa cosa rara que sentís y la felicidad de compartir eso con tus compañeros", explicó "Chiqui", que anotó su primer gol con la camiseta Violeta. "Yo quizás tengo más chance de marcar, porque voy a buscar las pelotas paradas, pero no se me venía dando en las primeras fechas, ni tampoco tenía tantas ocasiones, aunque había perdido una contra Gimnasia de Jujuy", señaló por su Fernando Alarcón, quien compartió la rueda de prensa post partido con Flores. "Esta vez, luché dentro del área, me quedó el rebote y ni miré el arco cuando tuve que patear. Por suerte entró y sirvió para ganar", añadió el ex defensor de Rosario Central, quien anotó su primer tanto en Primera División. Ambos, Alarcón y Flores, son parte de una defensa que está tan o más sólida que el equipo y que apenas recibió un gol en cinco presentaciones. Es, sin dudas, uno de los argumentos de este Villa Dálmine que está en lo más alto de la tabla de posiciones del Nacional B a pesar que ya quedó libre. Sin embargo, eso no parece desviar la atención del plantel. "Nuestro objetivo principal, el que nos fijamos con el grupo cuando inició la temporada, es engrosar el promedio y escaparle a los últimos puestos de esa tabla. Recién si logramos eso, analizaremos otro objetivo", aclaró Flores. "Si bien los resultados nos tienen arriba en las posiciones, nosotros miramos la tabla de los promedios. De hecho, salimos a la cancha sabiendo que si le ganábamos a Los Andes lo pasábamos en la tabla de los promedios", comentó el lateral derecho. "Nosotros sabemos para qué estamos. Lo principal es salvarnos del descenso. Tenemos claro que para eso necesitamos sumar mucho y que eso nos puede llevar a pelear el ingreso al Reducido. Así que un sueño para nosotros sería meternos en el Reducido, porque creo que así estaríamos también cumpliendo el primer objetivo", remarcó por su parte Alarcón, quien reconoció que el equipo todavía tiene que seguir creciendo: "Creo que siempre hay cosas para mejorar. En la defensa tenemos que seguir trabajando. También en la tenencia de la pelota. Hoy estábamos 2-0 arriba y nos costaba tenerla". El próximo compromiso de Villa Dálmine será el lunes frente a Deportivo Riestra. Y dado el buen andar Violeta, durante la rueda de prensa los defensores fueron consultados si, en adelante, esperan que los rivales los salgan a enfrentar de otra manera por ser líderes del campeonato. "Nosotros nos prepararemos para todos los partidos cómo lo hicimos desde el primer día: con humildad, perfil bajo y mucho compromiso. Acá, desde el arquero hasta el último delantero tienen compromiso para con el equipo: si hay que tirarse al piso, nos tiramos al piso todos; si hay que correr, corremos todos… Eso es el alma que tiene este equipo: trabajar todos juntos", señaló Flores al respecto. "Coincido con Franco en que acá tenemos que estar unidos todos: dirigentes, utileros, cuerpo técnico, jugadores… Para seguir por este camino tenemos que estar todos unidos", remarcó Alarcón.

GOLEADORES. TRAS EL PARTIDO, LOS DEFENSORES FERNANDO ALARCÓN Y FRANCO FLORES COMPARTIERON LA RUEDA DE PRENSA CON LOS MEDIOS LOCALES. #Imágenes | ¡Que sigan los abrazos! Tres puntos más se quedan en Campana y Villa Dálmine continúa por la senda ganadora. #VamosViola. pic.twitter.com/wa7eQ9k0ku — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 29 de octubre de 2017

