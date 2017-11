Alejandra Dip





Dragón, es la posibilidad de reinventarnos todo el tiempo, de nacer una y otra vez, nacimiento y nutrición. Todo y nada. Fuerza gestora. Memoria galáctica. Kin dragón 5, en el poder interno, guiado por la luna. Energía iniciadora, que nos da la posibilidad de reinventarnos hoy. Renacer, nutrirse!! Un renacimiento, donde hay que purificar la parte emocional, Sacar lo que lastima, gestar un nuevo ser, Alimentar el espíritu. Energía sabia, cristalina, poderosa!! Nos empuja a cambiar la libido en el día de hoy. Podemos estar muy creativos, sensibles, y conectados con el arte. Está energía hoy vibra en nuestro poder interno, en nuestra autoestima. Podemos estar muy movilizados sobre todo emocionalmente hablando. Día para dar y recibir y estar abiertos a la generosidad. La energía del dragón nos pide en estos 13 días que tenemos que aprender a confiar en nosotros mismos sobre todas las cosas, pero además confiar también en los demás. Abandona los celos, deja de contestar como si tus palabras fueran llamas que incineran al otro, no desconfíes hasta de tu sombra, deja de estar a la defensiva, a temer ser invadido, a que la gente "se te cuelgue". No cuestiones todo! Fluiiiiiiii, renace!! Crea, sentí, percibí! Empezá cosas nuevas!! Un nuevo emprendimiento, día de conocimiento ancestral. Nutrí tu alma! y abrite todos los caminos!! Que la tierra pide viajar y el camino nos echa a andar!! Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar..... Caminante no hay camino, se hace camino al andar!! Iniciemos hoy un nuevo camino, el camino de nuestro nuevo ser!! Buen martes para todos!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar https://t.co/IgOQjBVztI — alejandra dip (@turcadip) 31 de octubre de 2017

Calendario Maya - Año Semilla 12:

Dragón 5 - Energía del Martes 31/10/17 - Trecena de la Tierra

Por Alejandra Dip

