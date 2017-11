La Auténtica Defensa. Edición del martes, 31/oct/2017 Macri lanzó su programa de reformas, aunque sin anunciar propuestas en concreto







Planteó tres ejes sobre los cuales el Gobierno se propuso dialogar y trabajar: equilibrio fiscal, creación de empleo y calidad institucional. El presidente Mauricio Macri anunció ayer lunes los "tres ejes" propuestos por su Gobierno para "comenzar a transformar la Argentina", haciendo hincapié en las cuestiones fiscales, del empleo y de la calidad institucional. El primero de los tres ejes planteado por el jefe de Estado para alcanzar "consensos básicos sobre el rumbo del país" tiene que ver con la necesidad clave de la administración de reducir el rojo fiscal. "Hay que hablar de la responsabilidad fiscal, de la inflación y los impuestos. Esto no es negociable. Hay que reducir la carga tributaria. Debemos diseñar el sistema de impuestos equitativos", dijo Macri en el Centro Cultural Kirchner. Al hablar ante jueces, sindicalistas, empresarios, gobernadores y otras personalidades del escenario político y económico, Macri dijo que el segundo eje propuesto es la generación de políticas para la creación de empleos. "Tenemos que avanzar hacia un esquema de reglas de juego que fomente el empleo privado formal", agregó. Y por último el Presidente instó a trabajar sobre el fortalecimiento de la República y la calidad institucional, con reformas en la justicia, en el sistema electoral e "iniciar un camino de transparencia". Macri también dijo que "si no hay consensos básicos sobre el rumbo y los objetivos" del país no habría "inversiones, ni productividad, ni competencia empresaria, ni equidad, salida de la pobreza y de la desigualdad". Convocó a "profundizar la transformación que empezamos juntos" y señaló que "se trata de un cambio de fondo, verdadero, que se basa en la esperanza de saber que somos mejores que la vida que hemos llevado". Además, pidió "desandar juntos la escalada de impuestos que nación, provincias y municipios". Afirmó que se requieren "menos impuestos, más obras y esto lo debemos lograr con equilibrio fiscal", al tiempo que pidió "poner en orden las cuentas públicas". Pidió a las fuerzas políticas a debatir en el Congreso una modificación del sistema jubilatorio argentino porque el actual "no es sostenible". "El sistema seguirá siendo público, universal y de reparto, pero también tiene que ser justo para que todos los argentinos trabajemos al mismo tiempo. Creo que debemos eliminar las jubilaciones de privilegio", sostuvo el jefe de Estado. También solicitó "un compromiso de todos para que nunca más volvamos a tener inflación". "Necesitamos una moneda estable para que el crédito que volvió a aparecer sea más fuerte y sólido", subrayó Macri, quien dijo que "cuanto más estable sea la moneda" se potenciará la economía.

MACRI, AYER, DURANTE EL ACTO REALIZADO EN EL CENTRO CULTURAL KIRCHNER.



