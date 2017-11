La Auténtica Defensa. Edición del martes, 31/oct/2017 Paolo Rocca, reconocido como uno de los mejores CEO del mundo







El líder del Grupo Techint ocupó el puesto 29 en el ranking elaborado por la revista Harvard Business Review. Paolo Rocca, CEO de Tenaris y presidente del Grupo Techint, fue reconocido por la revista Harvard Business Review como uno de los CEO de mejor performance a nivel mundial. Rocca ocupó el puesto número 29, siendo el de mejor posición entre los tres sudamericanos que aparecieron en el tradicional ranking que hace la publicación todos los años. Entre los CEO rankeados, se encuentran Paul Polman de Unilever en el puesto 82, Jeff Bezos de Amazon en el 71, Sergio Marchionne de Fiat/Chrysler en el 53 y Ajay Banga de Mastercard en el puesto 40. El ranking mide performance ligada no sólo a indicadores financieros sino también aspectos relacionados con desempeño, social, ambiental y de gobierno corporativo. Rocca es el presidente del Grupo Techint, que comprende a las empresas Tenaris, Ternium, Tecpetrol, la constructora Techint y otras compañías que operan en los sectores de ingeniería y salud. De todas ellas, se desempeña como CEO de Tenaris, empresa líder en la producción y provisión de tubos y servicios para la industria energética mundial, así como para otras aplicaciones industriales. Tenaris cotiza en las Bolsas de Nueva York, Italia, Buenos Aires y México y cuenta con una red global integrada de producción de tubos de acero, investigación, terminación y servicios a través de operaciones industriales en Norteamérica, Sudamérica, Europa, Asia, Oriente Medio y Africa y oficinas propias con presencia directa en los principales mercados de petróleo y gas.

Foto: Twitter @Tenaris

Por cuarto año consecutivo, Paolo Rocca, CEO de Tenaris, entre los líderes empresariales con mejor desempeño, según @HarvardBiz https://t.co/IPjZNixkuU — Tenaris Argentina (@Tenaris_ar) 26 de octubre de 2017 .@HarvardBiz recently named Paolo Rocca as one of the Best-Performing CEOs for the 4th consecutive year. Read more: https://t.co/GYgb9JyNqU pic.twitter.com/cPi90Rey8q — Tenaris (@Tenaris) 25 de octubre de 2017

