Promesas eleccionarias que hacen barro por doquier Siempre escribo sobre el Delta. Mi obra y parte de mi corazón radican alli. Pero hace un tiempo ya que vivo en otra isla, a la cual, con empeño, se llega caminando. Esos aires isleños me trajeron a Tavela (Los Pioneros), barrio a la vera de la ruta 6. Como tal, bien conozco que una isla parece no merecer derechos ni necesidades básicas sino migajas, y que lo mejor que se puede esperar es que no se metan mucho con uno. En este año de elecciones, mas allá del intento aun latente de poner un peaje que nos separe del casco urbano, nos trajeron la bendición del asfalto. Midiendo cada metro cubico de material por voto ganado, hicieron asfaltar un par de calles de acceso al barrio.Vale aclarar que mi idea de progreso social esta lejos del asfalto, en un barrio que carece de gas natural por ejemplo, pero esa es una opinión que me reservo para el debate. El caso concreto es que con el movimiento de maquinas que se hizo en beneficio del pavimento, se destruyeron muchas calles que hoy son lodazales impenetrables cada vez que llueve. Lejos del interés particular de llegar en coche a nuestras casas (que puede ser mas o menos relevante), la posibilidad que ingrese una ambulancia por ejemplo, parece una ficción de mal gusto. Frente a una ya realidad saturada de reclamos administrativos por el mejoramiento de las calles, no queda otra vía que el descargo publico, esperando que nuestros políticos se acuerden de este barrio que ya padeció la fantochada del timbreo y que hoy se va quedando cada vez mas asilado.

Los Pioneros, una isla en tierra firme

Por Matías Barutta

