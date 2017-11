Será una suspensión programada de 72 horas, de jueves a sábado. Desde la Dirección de Tránsito y Transporte del Municipio, informaron una suspensión programada del sistema de licencias de conducir en 24 horas. Será durante este jueves 2, viernes 3 y sábado 4 debido a próximos trabajos de optimización -que deben realizarse una vez al año- en los sistemas informáticos de la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial. De esta manera, aquellos que gestionen su licencia de conducir el 1º de noviembre, podrán retirarla a partir del lunes 6, ya que tampoco habrá impresiones de los carnets. No obstante, el servicio de antecedentes penales no se verá afectado y funcionará normalmente.

Los trabajos de optimización del recurso informático deben realizarse una vez al año.



Licencia de conducir: durante tres días no habrá sistema

