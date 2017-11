La Auténtica Defensa. Edición del martes, 31/oct/2017 Handball:

Fue por 26-23 sobre Colegio del Parquie en un encuentro pendiente de la cuarta fecha. En tanto, los Cadetes perdieron 22-21. El pasado jueves, las categorías juveniles y cadetes de Handball del Campana Boat Club enfrentaron al Colegio Del Parque en una jornada pendiente de la cuarta fecha de la Categoría "D" de la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL). Como locales, los Juveniles se impusieron por 26 a 23, mientras que los Cadetes fueron superados por la mínima: 22-21. Ambas categorías, además de los Juniors, forman parte de la suma de puntos correspondiente a la tabla general de inferiores que determina los ascensos y descensos en la Federación. Actualmente, el Campana Boat Club se encuentran en la cuarta posición entre diez equipos, y los que ascienden a la Categoría C son tres. CADETES. La jornada la abrieron los Cadetes, que sufrieron una ajustada derrota 22 a 21. Sobre el final del partido estuvieron muy cerca de empatarlo, pero no pudieron concretar para lograr la igualdad. El goleador del partido fue Felipe Ilarramendi (CBC) con 7 tantos. JUVENILES. El segundo partido de la jornada fue parejo al igual que el anterior. Los equipos no se sacaron grandes diferencias durante el desarrollo del juego, con el arquero visitante como principal figura, resultando clave para mantener la paridad en gran parte del partido. Finalmente, los de Campana, que repartieron entre varios jugadores su goleo (tres jugadores anotaron 4 goles y otros tres sumaron 3), pudieron doblegarlo, estirar la diferencia y sellar la victoria por 26 a 23. "Este triunfo es muy importante para seguir con chances de ascender de categoría. Se trataba de un rival directo por la pelea", afirmó el entrenador Luciano Díaz. En su tabla individual, los juveniles del CBC aspiran seriamente a consagrarse campeones.

VICTORIA CLAVE. LOS JUVENILES, QUE EN LA TABLA DE SU CATEGORÍA TIENEN POSIBILIDADES DE CORONARSE CAMPEÓN, SUMARON TAMBIÉN PARA LA TIRA DEL CBC. CADETES - SINTESIS DEL PARTIDO CAMPANA BOAT CLUB (21): Guido Cipriani (1), Matías Siancha (5), Felipe Ilarramendi (7), Bruno De Giacobbi (3), Manuel Peralta (1), Valentín Vota (3) y Juan Ignacio Fiore (1). COLEGIO DEL PARQUE (22): Felipe Orozco (4), Tomás Palmieri (6), Tomás Prandi (3), Camilo Sarmiento (3), Santiago García Di Pardo (3), Juan Pablo Gonga (3). JUVENILES - SÍNTESIS DEL PARTIDO CAMPANA BOAT CLUB (26): Félix Walsh (3), Valentín Barrionuevo (2), Tomás Dannemann (3), Ignacio Díaz (3), Mateo Machado (4), Nicolás Durán (1), Jeremías Machado (1), Francisco Benedetto (1), Ignacio Curto (4) y Thaiel Andere (4). COLEGIO DEL PARQUE (23): Ezequiel Báez (3), Manuel Latorra (9), Yago Beghin (2), Tomás Palmieri (6) y Camilo Sarmiento (3).

