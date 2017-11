La Auténtica Defensa. Edición del martes, 31/oct/2017 Fútbol Femenino:

Ante uno de los animadores del Torneo de Primera B, las dirigidas por Mario Giménez hicieron un gran partido, pero no les alcanzó: perdieron 1 a 0 en el Carlos Vallejos. Por la 11ª fecha del Torneo de Primera B de Fútbol Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo perdió 1-0 como local ante Racing Club, equipo que marcha en la tercera posición del campeonato. Las Auriazules le jugaron de igual a igual a La Academia y pudieron mantener la paridad hasta los 15 minutos del segundo tiempo, cuando llegó el gol de las visitantes a través de Estafanía Piazza. Luego pudo haberlo empatado, aunque también las Albicelestes tuvieron posibilidades de ampliar la diferencia en un final abierto en el partido que se disputó en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco. El once titular que paró Mario Giménez ante Racing Club fue el siguiente: Jaqueline Schmidt; Rocío González, Soledad Medina, Emilse Correa, Patricia Carballo; Samanta Martín, Manuela Cardozo (Milagros Soria), Andrea De Césare (Nancy Ríos), Eliana Monzón (Violaz Gómez), Marina González y Marisa González. Con este resultado, la campaña de las chicas de Puerto Nuevo marca que cosecharon tres victorias, un empate y siete derrotas en once presentaciones. Así suman 10 puntos y se ubican en la 13ª posición, por lo que están a tres unidades del 10º escalón que hoy ocupa Liniers, último equipo que estaría clasificando hoy al Reducido por el tercer ascenso. RESULTADOS 11ª FECHA: Lanús 2-3 Real Pilar; Independiente 6-1 Defensores del Chaco ; Puerto Nuevo 0-1 Racing Club ; Liniers 3-0 Deportivo Español; Satsaid 2-0 Camioneros; Atlético Pilar 1-1 vs Deportivo Merlo; Comunicaciones 1-3 vs Luján; Almirante Brown 1-1 Argentino de Quilmes; Defensa y Justicia 2-4 Lima FC. POSICIONES: 1) Independiente, 33 puntos; 2) Real Pilar 28 puntos 3) Racing Club 28 puntos 4) Lanús, 26 puntos; 5) Lima FC, 24 puntos; 6) Luján 19 puntos 7)Defensores del Chaco, 16 puntos; 8) Almirante Brown, 16 puntos; 9) Deportivo Español, 13 puntos; 10) Liniers 13 puntos 11) Satsaid 11 puntos 12) Club Atlético Pilar 11 puntos; 13) Puerto Nuevo, 10 puntos; 14) Comunicaciones 10 puntos; 15) Argentino de Quilmes, 7 puntos; 16) Camioneros, 7 puntos; 17) Defensa y Justicia, 6 puntos; 18) Deportivo Merlo, 2 puntos. PRÓXIMA FECHA: El próximo compromiso de las chicas de Puerto Nuevo será ante Deportivo Español como visitante.

