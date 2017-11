La Auténtica Defensa. Edición del martes, 31/oct/2017 Primera D:

Hernández; ”Estamos bien, estamos enteros”







A pesar de la racha de cuatro juegos sin triunfos, el DT de Puerto Nuevo destacó la presentación ante Juventud Unida. Y se ilusionó con la chance de jugar de local en Villa Dálmine: "Tenemos el potencial como para aprovechar el campo de juego". Luego del empate 2-2 que Puerto Nuevo logró el viernes como visitante frente a Juventud Unida, el entrenador Auriazul, Carlos Hernández, dialogó con La Auténtica Defensa y destacó lo realizado por su equipo: "Es bueno el punto porque el rival era un equipo que está arriba y que tiene mayor presupuesto que nosotros, pero le jugamos de igual a igual e incluso tuvimos las chances más claras. Queríamos llevarnos los tres, pero estamos bien, estamos enteros", señaló. "Fue un partido medio raro, difícil. Si bien la cancha estaba buena, tenía mucha agua en el medio. Pero no es excusa. La verdad, el penal para mí no fue. Hay muchos árbitros que son muy localistas. Nosotros sabemos de esto, tenemos que remar contra eso. Después ellos se tiraron atrás, no salieron a jugar. Los goles nuestros vinieron por jugadas, no por pelotazos, sino por jugadas entrenadas en la semana", explicó respecto al trámite del encuentro. "Nos sirve muchísimo el punto, porque miramos la tabla de arriba y de abajo. Yo quisiera mirar más arriba, porque tenemos buen equipo", agregó. Con respecto a las cinco variantes que debió realizar respecto a la presentación frente a Victoriano Arenas, destacó que el arquero Esteban Montesano, debutante absoluto, "respondió bien y estuvo a la altura de las circunstancias", mientras que también resaltó la tarea del "Melli" Alejandro González en su primer partido de la temporada (jugó como doble 5 junto a Kevin Redondo): "Lo vi muy bien, terminó un poco cansado y por eso lo reemplazamos". Ahora, para recibir a Liniers, el "Bocha" podrá volver a contar con Pablo Godoy y Maximiliano Díaz, quienes ya cumplieron sus respectivas sanciones (en cambio, al arquero Rodrigo Ponce De León todavía le queda una fecha más por purgar). "Va a estar bueno, porque con los muchachos que rindieron en este partido más los que pueden volver a jugar vamos a tener opciones para analizar", expresó. El encuentro frente a Liniers se jugará el lunes 15.30 horas en cancha de Villa Dálmine. "Nosotros jugamos muy bien. Hoy lo demostramos en esta cancha. Ahora debemos buscar los tres puntos de local y aprovechar el estado del campo de juego. Nosotros somos de jugar por abajo, no somos de tirar muchos pelotazos, aunque a veces las circunstancias te llevan a eso", comentó el DT sobre el escenario. "En esta categoría es difícil ganar bien. Acá nadie te regala nada. Siempre ganás por la mínima, no podés sacar grandes diferencias. Yo creo que nosotros tenemos el potencial como para poder jugar bien en Dálmine. Es una cancha muy grande, muy linda, tiene muy buen piso", cerró Hernández.

CONFORMIDAD. "Es bueno el punto porque el rival era un equipo que está arriba y que tiene mayor presupuesto que nosotros", expresó el DT.



Primera D:

Hernández; ”Estamos bien, estamos enteros”

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: