La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 01/nov/2017
Falleció la joven encontrada baleada junto a su novio en un callejón de Los Pioneros







Guadalupe Sterkel tenía 19 años y era de Los Cardales. Había sido hallada el pasado miércoles junto a su novio, que murió al día siguiente. La joven que fue encontrada dentro de un auto en los alrededores del barrio Los Pioneros baleada junto a su novio falleció en las últimas horas producto de las graves heridas recibidas en la cabeza. El lunes el secretario de Salud del Municipio, Ernesto Meiraldi, confirmaba en rueda de prensa el grave estado de la mujer de 19 años, identificada como María Guadalupe Sterkel. Señaló que la lesión que tenía en la cabeza era "irreversible" y que solo "un milagro" podía sacarla adelante. En tanto, su novio, Luis Ian Leiva (20), había fallecido el jueves también en el Hospital Municipal San José. Su familia había dado la autorización para que los sistemas que lo mantenían con vida se suspendieran, dado que el joven no iba a recuperarse del disparo que él mismo se habría dado en la cabeza. El caso de estos jóvenes conmovió a toda la ciudad y, en especial, a Los Cardales, localidad donde vivían ambos. La pareja fue encontrada el miércoles pasado alrededor de las 7:30 de la mañana por un trabajador municipal a casi dos kilómetros de la Ruta 6, en el callejón que nace junto a la Escuela Nº 6 "José Hernández". En ese lugar advirtió dentro de un Volkswagen Golf a un joven inconsciente con un revolver sobre su cuerpo. El hombre se asustó, se alejó del lugar y dio aviso al 911. Además del arma, dentro del auto se encontraron varias botellas de bebidas alcohólicas y dos cartas de distinta caligrafía que habrían sido escritas por los novios. La agencia de noticias Télam tuvo acceso a dichos escritos. "Escribo esta carta después de haber fallecido, veo el mundo y me da asco, la misma humanidad repugna", empieza el texto presuntamente redactado por el joven. "Los gobernantes que intentan que el pueblo sólo piense en el morbo no dejan que nadie opine pero si se equivocan la paga el pueblo... Es totalmente asqueroso, ya nadie ama (...), no saben qué es amar... no saben qué es la familia, no saben nada", sigue. En el último párrafo, el joven escribió: "Pero eso termina acá (...), cambien, no sean ignorantes, se me acaba el tiempo y empiezo a irme de acá, espero sepan lo que hacen". Entre las ropas de su novia, la Policía encontró el segundo mensaje escrito a mano en el que, luego de una serie de palabras románticas, se lee: "Cambié todo por vos, nunca alguien fue tan importante para mí, sabés todo lo que te dije en otras cartas y esta quiero que sea distinta porque es una noche especial para los dos, mi rey". "En esta noche quiero que nos vayamos de este mundo a un lugar mejor, donde nuestras almas estarán felices y unidas, ayudame a extender mis alas", continúa, y finaliza: "Sos el amor de mi vida y por eso me entrego a vos". En la causa, tramitada en la UFI Nº6 y con la intervención del fiscal Martín Zocca, ya declararon la madre de Leiva y el padre de Sterkel. Ninguno de los dos contó haber notado algo extraño en la pareja. Por ese motivo, se cree que la pareja realizó un pacto suicida y que el muchacho le habría disparado a su novia para luego efectuarse un tiro sobre su cabeza.

LOS JÓVENES, DE 19 Y 20 AÑOS, FUERON HALLADOS EN UN VW GOLF. LOS INVESTIGADORES CREEN QUE LA MUERTE DE AMBOS SERÍA PRODUCTO DE UN "PACTO SUICIDA".

Murió uno de los novios encontrados baleados dentro de su auto: El joven, identificado como Luis Ian… https://t.co/eTlIIsEWgq #CampaBA — La Autentica Defensa (@LADdigital) 27 de octubre de 2017 Un joven le disparó a su novia y luego se dio un tiro en la sien: Habría sido un pacto suicida. Ocurrió… https://t.co/KxG98Q1xFY #CampaBA — La Autentica Defensa (@LADdigital) 26 de octubre de 2017

Falleció la joven encontrada baleada junto a su novio en un callejón de Los Pioneros

