La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 01/nov/2017 Terrorismo en New York: confirmaron que cinco de los ocho muertos son argentinos







Lo hizo la Cancillería. Agregó que hay otro compatriota herido, pero fuera de peligro. Se trata de un grupo de amigos de Rosario. La Cancillería argentina informó anoche que hay cinco ciudadanos argentinos muertos entre las víctimas fatales del atentado terrorista ocurrido en Manhattan, Nueva York. Al cierre de esta edición eran ocho las personas fallecidas por el ataque cometido por un sujeto que arremetió contra ciclistas y un micro escolar, provocando además decenas de heridos entre los que también hay argentinos. "El Gobierno Argentino expresa sus más sinceras condolencias por el fallecimiento de los ciudadanos argentinos Hernán Diego Mendoza, Diego Enrique Angelini, Alejandro Damián Pagnucco, Ariel Erlij y Hernán Ferruchi, ocurrido como consecuencia del dramático atentado terrorista en la tarde de hoy en Nueva York", fue el mensaje difundido por Cancillería, confirmando además la identidad de las víctimas. "Por su parte, Martín Ludovico Marro se encuentra internado en el Presbiterian Hospital de Manhattan recuperándose de las heridas sufridas, y encontrándose fuera de peligro según el parte médico oficial", indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación. Además, remarcó que "los compatriotas, oriundos de la ciudad de Rosario, integraban un grupo de amigos que celebraban el 30º aniversario de egresados de la Escuela Politécnica de esa ciudad cuando ocurrió el trágico hecho". Tras concretar el ataque, el conductor salió de la camioneta sosteniendo armas falsas y fue baleado por la policía y detenido, explicó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) en su cuenta en Twitter. Nueva York, que muchas veces ha estado en alerta de alta seguridad desde los ataques de Al Qaida el 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas, es la capital financiera y del entretenimiento de Estados Unidos, con una población de 8,5 millones de habitantes. Los servicios de emergencia dijeron que el incidente ocurrió a las 15.06 hora local en las calles Chambers y West Street en el barrio de TriBeCa, no muy lejos de la escuela secundaria Stuyvesant High School, cuando en la ciudad se celebra la fiesta de Halloween. Testigos dijeron a medios locales que presenciaron un accidente automovilístico, antes de que una persona saliera de uno de los vehículos y se escucharan disparos.

LAS VÍCTIMAS ARGENTINAS PERTENECEN A UN GRUPO DE AMIGOS QUE CELEBRABAN EL 30º ANIVERSARIO DE EGRESADOS DE LA ESCUELA POLITÉCNICA DE ROSARIO.



Terrorismo en New York: confirmaron que cinco de los ocho muertos son argentinos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: