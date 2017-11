La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 01/nov/2017 Hóckey sobre Césped:

Consiguieron su primer triunfo de la segunda fase al imponerse 3-1 con goles de de María Eugenia Díaz y Bárbara Brezzi y Sofía González. Así le descontaron valiosos puntos a Belgrano "C" y a Santa Bárbara "D", a quienes debe superar. Finalmente se le dio. Luego de ocho fechas, la Primera División femenina del Campana Boat Club logró su primera victoria de la segunda fase del Torneo Metropolitano. Fue por la novena jornada de la Zona 2 de la Reubicación "E-F" al superar por 3 a 1 como local a Los Andes, que llegó a Campana como único escolta del líder Liceo Naval. De esta manera, las chicas del CBC se mantuvieron con vida, dado que si perdían sellaban su regreso a la Primera F. En cambio, con el triunfo, todavía mantiene vivas sus esperanzas de mantenerse en Primera E (para ello, en las dos fechas que restan debe descontar cuatro puntos a Belgrano C y cinco a Santa Bárbara D). Además de los muy buscados y esperados tres puntos, el equipo dirigido por Santiago Castaño mostró un gran nivel y, sobre todo, una gran contundencia y efectividad para convertir cuando llegó con claridad. Es que en la mayor parte de las pasadas fechas, el CBC consiguió demasiados pocos puntos en relación a su nivel de juego: siempre generó llegadas de riesgo, siempre jugó de igual a igual tanto de local como de visitante, pero no lograba convertir. Esta vez, la bocha entró, y además las tres líneas jugaron un gran partido. Incluso, mostró gran carácter cuando Los Andes convirtió el gol del descuento parcial, y lejos de "meterse atrás", las chicas celestes continuaron jugando de la misma forma, con agresividad, y consiguieron el 3 a 1 casi inmediatamente. Los goles del Boat Club los anotaron las atacantes María Eugenia Díaz, Bárbara Brezzi y la talentosa volante Sofía González. Mientras que el tanto de la visita lo convirtió Liz Anabella Acosta. El plantel que Santiago Castaño dispuso para esta novena fecha del torneo fue el siguiente: Romina Guerrero (arquera), Agustina Mayer (capitana), Vanesa Aguila, Bárbara Brezzi, Oriana Comuzzi, Candela Corrata, Julieta Dabusti, Melina Dabusti, María Eugenia Díaz, Sofía González, Agustina Ibáñez, Jorgelina Iparaguirre, Fátima Lievtier, Florencia Núñez, Camila Pérez Johanetton, Damiana Pinto, Constanza Santini y Camila Tenembaum. Esta novena fecha de la Zona 2 de la Reubicación "E-F" también dejó los siguientes resultados: Santa Bárbara ´´D´´ 1 - 1 San Isidro Club ´´C´´; Liceo Naval ´´B´´ 7 - 2 Pucará ´´C´´; Pueyrredón 3 - 0 Club Universitario de Buenos Aires ´´B´´; San Cirano ´´B´´ 2 - 1 Belgrano Day School; y Almafuerte 2 - 1 Belgrano Athletic Club ´´C´´ POSICIONES: 1) Liceo Naval ‘’B’’, 22 puntos; 2) Los Andes, Belgrano Day School, Pueyrredón, Almafuerte y San Isidro Club ´´C´´, 15 puntos; 7) Club Universitario de Buenos Aires ´´B´´, 13 puntos; 8) San Cirano ‘’B’’, 12 puntos; 9) Santa Bárbara ´´D´´, 11 puntos; 10) Belgrano Athletic Club "C", 10 puntos; 11) Campana Boat Club, 6 puntos; 12) Pucará "C", 0 puntos. PRÓXIMA FECHA. La décima se jugará en tres días distintos: el sábado 4 de noviembre se enfrentarán Los Andes vs. San Isidro Club "C"; el sábado 11 lo harán Almafuerte vs. Santa Bárbara "D", Belgrano Athletic Club "C" vs. San Cirano ‘’B’’, Belgrano Day School vs. Pueyrredón, y Club Universitario de Buenos Aires ‘’B’’ vs. Liceo Naval ‘’B’’; y finalmente se cerrará la fecha con el partido en el que el Campana Boat Club enfrentará de visitante a Pucará "C", en lo que será una inmejorable chance para el CBC de seguir sumando y acortando distancias, dado que Pucará aun no sumó puntos y tiene una diferencia de gol negativa de 21 goles. DIVISIONES INFERIORES La enorme alegría de la primera victoria del torneo del plantel superior fue precedida por un gran trabajo de las divisiones inferiores, que consiguieron cinco triunfos y un empate. Los resultados de cada categoría, y sus goleadoras, fueron: -Intermedia: Victoria 3 a 0 (Oriana Comuzzi, Julieta Dabusti y Sofía González). -Quinta División: Victoria 2 a 1 (Lucia Gelosi -2-). -Sexta División: Victoria 2 a 1 (Lucía Gelosi y Florencia González). -Séptima División: Victoria 5 a 1 (Sol Ale, María Luz Balerio -2-, María Del Pilar González y Valentina Núñez). -Octava División: Victoria 1 a 0 (Dana Corazzini Notari). -Novena División: Empate 2 a 2 (Pía Dell Acqua).

