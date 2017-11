La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 01/nov/2017 Ghione propuso a Colella como próximo presidente del Concejo Deliberante







A pesar de haber perdido las elecciones, en diciembre la oposición será mayoría en el HCD y ya busca entre sus filas a un concejal para reemplazar a Sergio Roses en la titularidad del cuerpo. Ghione es el primero en salir a proponer un candidato. En diciembre estarán asumiendo los diez nuevos concejales elegidos por el voto de los campanenses en las elecciones legislativas del pasado domingo 22 de octubre. Esta recomposición del Concejo Deliberante no solo alterará la conformación de las bancadas, sino también al plantel de autoridades. Y la oposición, sabiendo que pasará a controlar el reciento con once ediles, ya busca entre sus filas al candidato para reemplazar a Sergio Roses en la titularidad del cuerpo. En ese sentido, el primero que salió públicamente a proponer un nuevo presidente del HCD fue el concejal saliente Juan Ghione. "Creo que en este estado de la situación nosotros podemos hacer un aporte importante. Nuestro bloque es reducido numéricamente, pero me parece que puede laudar estas diferencias que hay entre las distintas fuerzas de la oposición. Y Marco (Colella) sería un buen presidente para el Concejo Deliberante", lanzó ayer en diálogo con la prensa. Los argumentos deslizados son que Colella tiene dos años de experiencia en el HCD, no posee un alto perfil político y tiene buena relación tanto con los bloques de Unidad Ciudadana como de la UV Más Campana. Además, el hecho de que en diciembre pasará a ser parte de un monobloque le quita la posibilidad de, desde la presidencia, arriar agua para su propio molino. Ghione explicó que "en este estado de polarización que tiene la nueva conformación del Concejo Deliberante" su espacio puede "hacer un aporte importante", pudiendo ser la figura de Colella "la solución a un problema de indefinición" a la hora de elegir el recambio de autoridades legislativas. Paralelamente, advirtió que "si la oposición se equivoca, el oficialismo va a tener la presidencia del Concejo". "Si la oposición no logra unificar un criterio para elegir presidente, la alternativa va a ser de quién sí tiene la minoría más importante -que es el oficialismo- para poder elegir presidente", avisó. El nuevo Concejo Deliberante estará conformado por nueve ediles de Cambiemos, siete del PJ-Unidad Ciudadana, tres de la UV Más Campana y uno del Frente Renovador. Las autoridades del Concejo Deliberante se definen en una votación con mayoría simple. Es por eso que si la oposición se abroquela puede imponer las suyas, a pesar de que ha sido tradición delegar la presidencia del Honorable Concejo Deliberante en el partido ganador de las últimas elecciones.

