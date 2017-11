La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 01/nov/2017 Buzzini, a 34 años del regreso a las urnas: ”Nosotros somos los responsables de fortalecer la democracia”







La presidenta de la UCR local y concejal electa por Cambiemos conmemoró un nuevo aniversario de la vuelta de los argentinos a las urnas y ponderó la figura del ex presidente Raúl Alfonsín. "Hoy se cumplen 34 años de aquel día en que después de siete tristes años de dictadura, los argentinos pudimos volver a las urnas, a elegir democráticamente a quienes nos representarían", destacó este lunes Romina Buzzini, presidenta de la Unión Cívica Radical local y concejal electa por Cambiemos. Tal como recordó, "fue el 30 de octubre de 1983 cuando se produjo el triunfo histórico de la Unión Cívica Radical de la mano de Raúl Alfonsín, que, a partir de entonces, llevó a que todos los 10 de diciembre podamos celebrar un año más de democracia en nuestra República". Asimismo, la presidenta de la UCR local mencionó que a pesar de las problemáticas que tuvo que sobrellevar ese gobierno, el ex presidente supo consolidar la democracia. "Somos nosotros los responsables de seguir construyendo día a día una democracia que no se irá Nunca Más", ponderó al respecto. En este contexto, Buzzini calificó como "poco responsable" cuando la oposición asocia "banalmente a acciones del actual gobierno con la dictadura", al tiempo que lo consideró de "falta de respeto a nuestra historia y sobre todo al pueblo que se expresó hace apenas unos días y volvió a elegir categóricamente a sus representantes como se viene haciendo ininterrumpidamente desde hace 34 años, gracias a todas aquellas personas que dieron su compromiso con la política y la sociedad." Y concluyó: "Nuestra democracia es muy joven aun y somos los representantes de cada uno de los partidos políticos que hoy conviven en nuestro país, los responsables de fortalecerla en lo cotidiano y de entender que el respeto por el otro y la igualdad es la base de toda construcción política y social duradera en el tiempo."

Buzzini ponderó la figura del ex presidente Alfonsín.

Hoy se cumplen 34 años de las elecciones que nos devolvieron la #Democracia #GraciasRaul @UCRCampana — Romina Buzzini (@RominaBuzzini) 30 de octubre de 2017

