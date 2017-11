La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 01/nov/2017 Aclaraciones de la AFIP para Evitar Estafas







La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) recordó que cualquier llamado telefónico, correspondencia o correo electrónico donde se solicite el aporte de dinero en nombre del organismo es absolutamente falso Asimismo, la institución explicó que no vende espacios publicitarios de ninguna índole, no edita publicaciones que se sustenten con la venta de publicidad ni realiza cobros a domicilio de ninguna clase. En este sentido, se recuerda que en el sitio web de la AFIP, en la opción Credencial Virtual se puede corroborar la identidad de quién se presente como funcionario del organismo y requiera información. En cuanto al sistema "Puerta a Puerta" para compras en el exterior se recuerda que la única modalidad de pago del VEP es en la plataforma home banking de los bancos habilitados o mediante servicios de pago Visa ó Masterconsultas. El pago siempre debe ser electrónico y no en puestos de caja. En tanto que la Aduana no realiza ventas directas ni por catálogo de la mercadería que tiene a su disposición. La única forma de vender estos productos es bajo el sistema de subastas públicas a través de los bancos habilitados para tal fin.





