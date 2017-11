La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 01/nov/2017 Nacional B:

Diego Ceballos será el árbitro en la visita de Villa Dálmine a Deportivo Riestra









La AFA confirmó ayer las designaciones. El partido se jugará el lunes 15.30 horas. Hoy juega la Reserva como local. Por la séptima fecha del campeonato del Nacional B, Villa Dálmine estará visitando el próximo lunes a Deportivo Riestra. Y para dicho compromiso, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó ayer la designación del árbitro Diego Ceballos, quien dirigirá al Violeta por primera vez en la temporada. El encuentro se disputará desde las 15.30 horas en Caseros, en el estadio de Estudiantes de Buenos Aires y sin público, dado que Riestra tiene todavía su cancha suspendida por los incidentes ocurridos en la final del último Reducido de la Primera B Metropolitana frente a Comunicaciones. En cuanto al plantel que conduce Felipe De la Riva, los jugadores volvieron el lunes a los entrenamientos, pero que como se trata de una semana "extra large" porque recién el lunes será el partido ante Riestra, el cuerpo técnico decidió darles descanso este miércoles y retomar mañana jueves el trabajo. Las principales miradas estarán puestas en la evolución del defensor Juan Celaya, quien ante Los Andes salió con una contractura, y en el regreso a los entrenamientos de Nicolás Sánchez, que la semana pasada no había podido practicar en los días previos al choque con el Milrayitas, por lo que termino ocupando un lugar en el banco de los suplentes. Luego del partido frente a Deportivo Riestra, Villa Dálmine recibirá a Estudiantes de San Luis el domingo 12 de noviembre a las 19 horas y luego visitará a Santamarina de Tandil el lunes 20, justo en el día de su 60º aniversario. JUEGA LA RESERVA. Hoy, Villa Dálmine enfrentará a Los Andes por la sexta fecha del Torneo de Reserva del Nacional B. El encuentro se jugará desde las 10 de la mañana en el estadio de Mitre y Puccini. Para este compromiso, el Violeta volverá a presentar a los jugadores juveniles que conforman el Selectivo que dirige Raúl Balmaceda, de la misma manera que lo hizo contra Atlético Rafaela (derrota 2-0) y Almagro (empate 2-2). En tanto, en la victoria 3-2 frente a Ferro Carril Oeste presentó una alineación conformada por los profesionales que habitualmente no son titulares en el equipo de Felipe De la Riva. Las posiciones en este campeonato de Reserva del Nacional B son las siguientes: 1) Atlético Rafaela, 12 puntos; 2) Flandria, 9 puntos; 3) All Boys, 9 puntos; 4) Ferro Carril Oeste, 9 puntos; 5) Sarmiento, 7 puntos; 6) Brown (A), 7 puntos; 7) Deportivo Riestra, 6 puntos; 8) Los Andes, 5 puntos; 9) Villa Dálmine, 4 puntos; 10) Deportivo Morón, 4 puntos; 11) Nueva Chicago, 4 puntos; 12) Quilmes, 3 puntos; 13) Almagro, 2 puntos. Villa Dálmine tiene un partido pendiente frente a Quilmes de la primera fecha de este certamen.

Foto: Twitter @villadalmineOk NACIONAL B – FECHA 7 VIERNES - 21.00 horas: Los Andes vs Gimnasia de Jujuy / Guillermo González - 21.45 horas: San Martín (T) vs Atlético de Rafaela / Héctor Paletta SÁBADO - 16.05 horas: Nueva Chicago vs Boca Unidos / TV / Mariano González - 17.00 horas: Agropecuario vs Aldosivi / Pedro Argañaraz - 19.00 horas: Santamarina vs Quilmes / TV / Gerardo Méndez Cedro - 19.00 horas: Instituto vs Mitre (SdE) / Sebastián Ranciglio - 21.00 horas: Estudiantes (SL) vs Sarmiento / Pablo Díaz DOMINGO - 15.00 horas: Guillermo Brown (PM) vs Ferro Carril Oeste / Luis Álvarez - 15.30 horas: Flandria vs Independiente Rivadavia / Ramiro López - 15.30 horas: Almagro vs Deportivo Morón / Pablo Dóvalo LUNES - 15.30 horas: Deportivo Riestra vs Villa Dálmine / Diego Ceballos - 21.05 horas: Juventud Unida (G) vs All Boys / TV / Maximiliano Ramírez Libre: Brown de Adrogué #FútbolProfesional | Por la 7° Fecha del Nacional B, Villa Dálmine visitará al Dep. Riestra. La info de la fecha: https://t.co/CDFbxXA3Dv pic.twitter.com/vBYWFg1hoR — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 1 de noviembre de 2017 #Árbitro | Diego Ceballos dirigirá el partido frente a @prensariestra, correspondiente a la 7° Fecha del Nacional B. #VamosViola. pic.twitter.com/1QFBFcIC7b — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 31 de octubre de 2017 #PróximoPartido | Villa Dálmine jugará como visitante el lunes desde las 15.30 horas frente a @prensariestra. #VamosViola. pic.twitter.com/3dlJr3NZZ8 — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 1 de noviembre de 2017

