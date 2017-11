La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 01/nov/2017 Primera D:

Ramiro Magallán será el árbitro del encuentro que iniciará 15.30. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó ayer la programación de la 10ª fecha del campeonato de Primera D, la cual tendrá a Puerto Nuevo recibiendo el lunes a Liniers, en un partido que se jugará en cancha de Villa Dálmine y contará con el arbitraje de Ramiro Magallán. La primera intención de la dirigencia Auriazul era jugar el sábado, pero como ese día se realiza la Peregrinación a Pie a Luján, la Policía no puede brindar el correspondiente operativo policial, por lo que el encuentro se debió programar para el lunes. Para recibir a Liniers, el entrenador Carlos Hernández recuperará a Maximiliano Díaz y Pablo Godoy, quienes ya cumplieron sus sanciones por las expulsiones que sufrieron ante Victoriano Arenas. En cambio, el arquero Rodrigo Ponce De León todavía debe purgar una fecha más. Actualmente, el Auriazul, que arrastra una racha de cuatro juegos sin triunfos, acumula 11 puntos, producto de dos victorias, cinco empates y dos derrotas en nueve presentaciones. Así se ubica en la 9ª posición de la tabla que comanda Argentino (M) con 20 unidades.

Imagen ilustrativa. Foto: Twitter @villadalmineOK PRIMERA D - FECHA 10 VIERNES - 15:30 horas: Dep. Paraguayo vs Argentino (R) / Edgardo Kopanchuk - 15:30 horas: Claypole vs Atlas / Tomás Diulio SÁBADO - 11:00 horas: Lugano vs Lamadrid / Juan Pablo Loustau - 11:00 horas: Muñiz vs Juventud Unida / Javier Delbarba - 11:00 horas: Central Ballester vs Centro Español / Jonathan De Otto - 12:00 horas: Argentino de Merlo vs Victoriano Arenas / Lucas Brumer LUNES - 15:30 horas: Puerto Nuevo vs Liniers / Ramiro Magallán - 15:30 horas: Yupanqui vs Real Pilar / Santiago Jorge Mitre

