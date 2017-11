El último adiós a Marcela Rocca

MARCELA ROCCA DURANTE LA ENTREGA DE LAS BECAS AL MÉRITO 2017. ESTE AÑO TAMBIÉN PARTICIPÓ DE LA CHARLA ABIERTA A LA COMUNIDAD QUE ANUALMENTE BRINDA LA EMPRESA TENARIS SIDERCA EN EL AUDITORIO DE SU PLANTA INDUSTRIAL. Sus restos fueron despedidos ayer en el cementerio de nuestra ciudad, con la que tuvo un fuerte vínculo a través de la Fundación Hnos Rocca. Ayer por la tarde, en el cementerio de nuestra ciudad, fueron sepultados los restos de Marcela Rocca (85 años), quien tuviera un fuerte vínculo con nuestra ciudad a partir de su activo rol en la Fundación Hermano Agustín y Enrique Rocca. Hija de Enrique y prima de Roberto, su último adiós fue acompañado por familiares, amigos y representantes de entidades como la Fundación Hermanos Rocca, la Fundación Dante Alighieri y otras instituciones de las que ha participado activamente. También estuvieron presentes el Ing. Javier Martínez Álvarez, Director General de Tenaris Siderca, funcionarios, empleados y ex de la empresa, representantes del Grupo Techint y delegaciones de la Escuela Técnica Roberto Rocca y la Unidad Académica Dante Alighieri. Por la Municipalidad de Campana llegaron también el Presidente del Concejo Deliberante, Sergio Roses, y la Jefa de Gabinete, Mariela Schvartz. Incluso también se hicieron presentes figuras como el "Vasco" José Ignacio De Mendiguren, actual Diputado Nacional y quien fuera Presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y Ministro de Producción de la Nación. "La presencia de toda esta gente querida nos habla no sólo de una persona que hacía obras, sino de una persona de una gran calidad humana que entregaba el corazón", se destacó durante el oficio religioso. "Gracias Marcella Rocca por tu compromiso y activa participación en proyectos educativos y de salud en la comunidad de Campana. ¡Que descanses en paz!", la despidió Tenaris a través de la cuenta de Facebook "SinCostura". Esa leyenda fue acompañada por una de las últimas visitas de Marcela a nuestra ciudad, durante la entrega de Becas al Mérito 2017. Además, este mismo año también había participado de la Charla Abierta a la Comunidad que brinda anualmente la compañía en el auditorio de la planta, donde fue reconocida con un cálido aplauso. Durante la ceremonia de despedida, el Ing. Martínez Álvarez destacó también la presencia de Marcela en nuestra comunidad a lo largo de la historia de la familia y a través de la Fundación Hnos Rocca. Además, Marcela Rocca era Enfermera e Instrumentadora de Cirugía de la Cruz Roja y Psicóloga Social de la Escuela de Pichón Riviere. Tenía un posgrado en Ciencias Sociales y Salud Pública (FLACSO), y Administración Hospitalaria (Universidad del Salvador). Fue fundadora del Instituto de Arte y Ciencia de la Salud, dedicado a la formación de enfermeras especializadas en el área materno-infantil; Vicepresidente de la Fundación Hospitalaria (Salud Materno Infanto Juvenil) a cargo del Área de Educación para la Salud; y Vicepresidente de la Fundación Hermanos Agustín y Enrique Rocca. Tuvo cuatro hijos, entre ellos a Enrique Piñeyro (60), conocido públicamente por ser actor, director y productor de cine; además de piloto aeronáutico. En tanto, otro de sus hijos, Alejandro, mantiene un fuerte lazo con nuestra ciudad a partir de su pasión por Villa Dálmine. Incluso, su hijo Martín (nieto de Marcela) fue entrenador en las divisiones juveniles y ayudante de campo de Walter Marchesi y Facundo Argüello en Primera División. Mientras que "Manu" es un habitual fotógrafo de los partidos del Violeta y también un colaborador de los últimos cuerpos técnicos. Marcela falleció el martes en la terapia intermedia del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas "Norberto Quirno" (CEMIC) de Capital Federal, donde había sido ingresada de urgencia el jueves pasado con un sorpresivo cuadro de derrame cerebral.

FAMILIARES, AMIGOS Y REPRESENTANTES DE EMPRESAS E INSTITUCIONES ACOMPAÑARON LA DESPEDIDA.





FAMILIARES, AMIGOS Y REPRESENTANTES DE DIFERENTES INSTITUCIONES SE HICIERON PRESENTES AYER POR LA TARDE EN EL CEMENTERIO LOCAL.

EL DIRECTOR GENERAL DE TENARIS, EMPLEADOS Y EX DE LA EMPRESA PARTICIPARON DE LA CEREMONIA JUNTO A REPRESENTANTES DE LAS ESCUELA TÉCNICA ROBERTO ROCCA Y LA UNIDAD ACADÉMICA DANTE ALIGHIERI.

El último adiós a Marcela Rocca

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: