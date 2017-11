La Oficina del CeMAV no atenderá al público este jueves y viernes

Se debe a una capacitación de personal. El centro de Ruta 4 funcionará normalmente. El Centro Municipal de Atención al Vecino (CeMAV) no prestará sus servicios al público este jueves y viernes. Esto debe a que su personal se verá afectado a una capacitación sobre derechos del consumidor que se dictadará en Mar del Plata. Si bien la oficina ubicada en Castelli 333 durante esos dos días permanecerá cerrada, personal municipal atenderá a los vecinos a través de las líneas telefónicas 0800 122 7222 (CeMAV), 0800 122 1865 (turnos para el Hospital) y vía mail al cemav@campana.gov.ar de 8 a 14. Desde el lunes, según informaron desde la Secretaría de Modernización, se retomarán sus horarios habituales. No obstante, la dependencia municipal del corredor de Ruta 4 funcionará normalmente en su horario habitual.

