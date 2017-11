Síndrome urémico: advierten que es alta la circulación de la bacteria en el ámbito familiar

P U B L I C





Es por las fallas en las medidas de prevención e higiene. Argentina tiene la mayor cantidad de casos entre chicos. Argentina es el país con más casos de Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) en niños menores de 5 años, entre 300 y 400 casos anuales, y el grupo de edad más afectado tiene entre 1 y 5 años. Esta grave enfermedad es provocada por una variedad de cepas de la bacteria Escherichia coli y suele dejar secuelas renales de por vida en un porcentaje los niños que la padecen. En algunos casos, puede provocar la muerte. Argentina además se caracteriza por tener un 80% de cepas de E. coli O157 de las denominadas hipervirulentas, una proporción más alta que en otros países del mundo. Por eso, los especialistas advierten que es necesario tener presentes cuáles son las posibles vías de contagio y advierten que la carne mal cocida, si bien es la fuente principal de contagio –su reservorio natural son los rumiantes-, no es la única. "En Argentina es frecuente ver que la bacteria circula en el ámbito familiar, por eso es importante pensar y tener claro cómo circula la bacteria en esa familia", explica a Clarín la doctora Marta Rivas, jefa del Servicio Fisiopatogenia del INEI-ANLIS "Dr. Carlos G. Malbrán", centro de referencia donde se procesan entre el 60 y 70% de las muestras de SUH del país. La bacteria suele estar en un alimento –puede ser carne cruda o mal cocida, fruta o verdura mal lavada, agua contaminada, lácteos no pasteurizados o que se les cortó la cadena de frío-. Si fallan las medidas de prevención, esa bacteria puede contaminar a una persona, ya sea que la ingiere o que esa persona manipula alimentos contaminados y toca con sus manos contaminadas por ejemplo alimentos listos para servir (también puede suceder con los utensilios, que se usan los mismos para alimentos crudos y cocidos). En el caso de que la ingiera, esa persona puede infectarse, pero eso no significa que necesariamente vaya a enfermarse. Hay muchos casos en los que la persona puede desarrollar una enfermedad leve como una gastroenterocolitis. El SUH es la forma más grave de enfermedad que pueden producir determinadas cepas de E. coli. También hay muchos casos de personas que son portadores asintomáticos de la bacteria. Pero, mientras la bacteria esté en su organismo, son excretores. De persona a persona, la vía de contagio es fecal–oral. "Cuando hay un caso de SUH, en la familia hay entre un 40 y un 50% de convivientes con cuadros clínicos de infección sin desarrollar la enfermedad, como puede ser una diarrea", afirma el doctor Eduardo López, infectólogo pediatra y jefe del Departamento de Medicina del Hospital Gutiérrez. Y aclara: "El SUH no se contagia de una persona a otra. Lo que puede circular entre personas (pero no por vía aérea, como una gripe) es la bacteria dentro de un ámbito familiar. Esa bacteria en algunos no hace nada y en otros puede hacer SUH". Otra característica de esta bacteria, que tiene una notable efectividad para desarrollar enfermedad cuando ingresa al organismo, es que puede sobrevivir por varias horas en una superficie. Pero con buenas prácticas y adoptando adecuadas medidas de higiene, la bacteria muere. (...)

Síndrome urémico: advierten que es alta la circulación de la bacteria en el ámbito familiar

