La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 03/nov/2017 Partido Justicialista: Pedro Milla no será candidato a ningún puesto directivo









15 AGRUPACIONES A un costado del local partidario, y bajo la cercana mirada de un cuadro de Evita, una hoja A4 pegada con cinta sobre la pared, una lista detalla las actuales 15 agrupaciones internas de PJ local y sus referentes: - Movimiento Evita: Oscar Echegaray.

- Martín Fierro: Luciano Silveyra.

- La Cámpora: Soledad Calle.

- Kolina: Andrés Juliá.

- J.D. Perón: Luis Chesini.

- La Cáceres: Oscar Trujillo.

- Plan V: Andrea Garcia.

- Corriente por el progreso social: Joel Vallomy.

- Encuentro Peronista: Lito Agnes.

- Frente Ciudadano: Leonardo Ramos.

- José de San Martín: Gustavo Ahumada.

- Frente Vecinos por Campana: Raúl Galarza.

- 24 de Febrero: Facundo Furlong.

- 7 de Abril: Juan Pablo Fernández.

- La 17: Sergio Torres. Así lo afirmó el actual presidente del PJ Campana. La renovación de autoridades partidarias será el próximo 17 de diciembre. "El 17 de Diciembre me retiro, como un peronista más. Este proceso ha terminado, y creo que tiene que haber gente joven, de recambio en el peronismo, y dentro del Consejo del Partido hay compañeros jóvenes que también bregan por la unidad y que están dispuestos a trabajar en esa línea", dijo ayer en conferencia el actual presidente del Partido Justicialista de Campana, Pedro Milla y aseguró que no será "candidato a nada". Milla, junto a Mauro Magallanes, actual Vicepresidente del partido, y a Andrea García, Secretaria de Organización, ofrecieron una conferencia de prensa para anunciar que pondrán a disposición el cronograma electoral para todos aquellos afiliados y agrupaciones que quieran presentar una lista, aunque aclararon que coinciden con la mirada del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires en cuanto a generar una lista de unidad. También confirmaron lo que adelantara en este diario días atrás en cuento a una inminente reunión de entre los principales referentes y líderes de las agrupaciones del PJ de la ciudad (serían unas 15 en total), incluyendo a afiliados que durante las últimas elecciones participaron como candidatos por el Frente Renovador y Unidad Ciudadana. Fuentes seguras, anticiparon a La Auténtica Defensa la semana pasada que Ruli Galarza, Tito Jendrulek, y Katy Altimari ya habían confirmado su presencia a la reunión, mientras que Adriana Barbero "lo iba a pensar", pero no obtuvimos más información al respecto. Así como Milla, durante la conferencia de prensa aclaró que no se postulará nuevamente, al ser consultada Andrea García al respecto, se limitó a decir "lo vamos a definir entre los compañeros" y más adelante agregó: "La convocatoria es amplia, y apunta a continuar con la construcción de un PJ abierto, con amplia convocatoria, y que los disensos se discutan en el seno del Partido, llevando una agenda desde lo político que tenga que ver con la mirada del justicialismo". Por su parte, Mauro Magallanes aportó: "En esta semana habrá reuniones del Consejo del Partido, con todas las agrupaciones. Vamos a poner a disposición todas las herramientas necesarias para participar de las elecciones del mes de Diciembre".

Mauro Magallanes, pedro Milla, y Andrea García ayer, en la sede del PJ.

