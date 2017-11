La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 03/nov/2017 Handball:

Gran triunfo de la Primera Damas del Campana Boat Club







CON CAUTELA. "Los tres equipos que nos quedan por enfrentar son los más difíciles y están arriba nuestro en ambas tablas, tanto en el Clausura como en la General", señaló el entrenador Eduardo Godoy. Las mayores superaron 22-19 como visitantes a la Escuela 2 de Haedo y se mantienen con chances de ascender a la Tercera de la FEMEBAL. El pasado sábado, en el polideportivo municipal de Hurlingham, la Primera Damas del Campana Boat Club venció 22-19 a la Escuela Nº 2 de Haedo por la 10ª fecha de la cuarta categoría de la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL). En un partido muy importante para seguir con chances de ascender, las dirigidas por Eduardo Godoy desarrollaron un gran juego y se quedaron con una victoria fundamental para sus aspiraciones cuando sólo restan tres fechas para el final de la temporada. "El objetivo nuestro para este año es mantener la categoría y quedar bien posicionados para lograr el mayor ritmo que podamos en cuarta. Los tres equipos que nos quedan por enfrentar son los más difíciles y están arriba nuestro en ambas tablas, tanto en el Clausura como en la General. Son partidos para jugarlos, para sacar experiencia y seguir aprendiendo", señaló tras el partido el entrenador, tratando de mantener la calma y no caer en la euforia de los resultados. Lo cierto es que sus dirigidas ganaron bien y como visitantes. En el primer tiempo ya se imponían 14-12 y en el segundo, a pesar de algunas dudas, nunca perdieron la tranquilidad. Estuvieron firmes atrás, con una defensa 5-1 con Verónica Schinoni adelantada para presionar y cortar la circulación del juego rival. Y en el final lograron tomar la ventaja necesaria para cerrar el encuentro sin sobresaltos y con tres goles de diferencia. SÍNTESIS DEL PARTIDO ESCUELA Nº 2 (19): C. Agata (4), M. Rosales (7), C. Rojas (3), S. Tabárez (2), A. Rodríguez (1), R. Brandan (1) y S. Tello (1). CAMPANA BOAT CLUB (22): Paloma Slavin (5), Camila Recalde (1), Agostina Lorenzo (5), Verónica Schinoni (1), Tatiana Alvarado (5), Agustina Bergés (4) y Loana Vietta (1). PARCIAL PRIMER TIEMPO: 12-14 PARCIAL SEGUNDO TIEMPO: 7- 8 (19-22) GIMNASIO: Municipal de Hurlingham.

SUPERARON 22-19 A ESCUELA 2 DE HAEDO Y TIENEN CHANCES DE ASCENDER A TERCERA DIVISIÓN.

