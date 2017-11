La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 03/nov/2017 Básquet:

El Tricolor buscará mantenerse por la senda positiva tras su triunfo ante Defensores Unidos. Por la octava fecha del Torneo Provincial de Clubes 2017/18, Ciudad de Campana enfrentará esta noche como visitante a Astillero Río Santiago de Ensenada. El partido comenzará a las 21.30 horas y será la oportunidad para el Tricolor de ratificar lo bueno que hizo en su última presentación, cuando derrotó 79-76 como local a Defensores Unidos de Zárate. Hasta el momento, los dirigidos por Fabián Timmis acumulan tres victorias y cuatro caídas en siete presentaciones y han mostrado dificultades para ser un equipo regular y con aspiraciones de pelear el ascenso al Torneo Federal. Por ello, días atrás, el CCC incorporó al ala pivot Matías Aranda (ex Ferro Carril Oeste), quien podría debutar hoy en Ensenada. Esta octava fecha será la antepenúltima de la primera fase de este Torneo Provincial de Clubes. A la segunda fase avanzan todos los equipos, armando nuevamente cuatro zonas de cinco equipos, pero por mérito deportivo y con un arrastre del 50% de los puntos obtenidos en la primera fase. Así se formará una tabla general del puesto 1 al 20 y las zonas se repartirán de la siguiente manera: Zona A: 1, 8, 12, 16 y 20. Zona B: 2, 7, 11, 15 y 19. Zona C: 3, 6, 10, 14 y 18. Zona D: 4, 5, 9, 13 y 17. Posteriormente sí comenzarán los playoffs. Los primeros de cada zona clasificarán directamente a Cuartos de Final, mientras que los segundos y terceros jugarán un repechaje para definir a los otros cuatro clasificados a esa instancia. RESULTADOS 7ª FECHA Zona 1: Unión y Progreso (Tandil) 88-83 Sarmiento (Coronel Suarez); Estrella (Bahía Blanca) 76-78 Independiente (Tandil). Zona 2: Los Indios (Junín) 77-59 Juventud Unida (Cañuelas); Hogar Social (Berisso) 70-91 Gimnasia y Esgrima (Pergamino). Interzonal 1-2: Ciudad de Saladillo 76-84 Racing (Olavarria). Zona 3: Regatas (San Nicolás) 103-67 Sportivo Pilar; Somisa (San Nicolás) 86-67 Astillero Rio Santiago (Ensenada). Zona 4: Independiente (Zárate) 75-71 Colón (Chivilcoy); Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) 55-93 Atenas (La Plata). Interzonal 3-4: Ciudad de Campana 79-76 Defensores Unidos (Zárate). POSICIONES Zona 1: 1) Sarmiento de Coronel Suárez, 13 puntos; 2) Racing de Olavarría, 11 puntos; 3) Estrella de Bahía Blanca, 11 puntos; 4) Independiente de Tandil, 10 puntos; 5) Unión y Progreso de Tandil, 9 puntos; Zona 2: 1) Gimnasia de Pergamino, 14 puntos; 2) Los Indios de Junín, 10 puntos; 3) Juventud Unida de Cañuelas, 10 puntos; 4) Ciudad de Saladillo, 9 puntos; 5) Hogar Social de Berisso, 8 puntos. Zona 3: 1) Somisa de San Nicolás, 13 puntos; 2) Regatas de San Nicolás, 12 puntos; 3) Ciudad de Campana, 10 puntos; 4) Sportivo Pilar, 10 puntos; 5) Astillero Río Santiago de Ensenada, 9 puntos. Zona 4: 1) Atenas de La Plata, 14 puntos; 2) Defensores Unidos de Zárate, 12 puntos; 3) Independiente de Zárate, 9 puntos; 4) Colón de Chivilcoy, 8 puntos; 5) Defensores de Villa Ramallo, 8 puntos. PARTIDOS 8ª FECHA Zona 1: Independiente (Tandil) vs Racing (Olavarría); Sarmiento (Coronel Suarez) vs Estrella (Bahía Blanca). Zona 2: Gimnasia y Esgrima (Pergamino) vs Ciudad de Saladillo; Juventud Unida (Cañuelas) vs Hogar Social (Berisso) Interzonal 1-2: Los Indios (Junín) vs Unión y Progreso (Tandil) Zona 3: Astillero Rio Santiago (Ensenada) vs Ciudad de Campana; Sportivo Pilar vs Somisa (San Nicolás). Zona 4: Atenas (La Plata) vs Defensores Unidos (Zárate); Colón (Chivilcoy) vs Defensores de Belgrano (Villa Ramallo). Interzonal 3-4: Independiente (Zárate) vs Regatas (San Nicolás).

