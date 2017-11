La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 03/nov/2017 Ya no alcanza ni la gambeta de Maradona







Quienes arriban la ciudad a través del transporte de larga distancia recorren los últimos 100 metros sobre una arteria llena de baches al llegar al parador Travel Fast. Muchos empresas han decidido no ingresar para no averiar las unidades porque ya no hay posibilidad de esquivarlos. "Se inclina hacia la derecha, frena; hace un zigzag y vuelve a arrancar hacia la izquierda, se vuelve a balancear…". No, no es un relato de la "gambeta cósmica" de Maradona contra los ingleses en México 1986, cuando Diego hizo el mejor gol de todos los mundiales. No, no es eso: es la maniobra que deben realizar los inmensos colectivos de larga distancia para recorrer el último tramo antes de estacionar en la dársena del Parador de Omnibus de Campana. Si algo hemos visto en estos dos últimos años fue la gran actividad de reparación de calles en la ciudad, muchas de ellas que se encontraban totalmente destruídas y que hoy dan gusto recorrer; como es el caso de la Av. Varela, el Bv. Dellepiane, la calle Luis Costa, el cruce de 25 de Mayo y Av. Rocca... En la mayoría de ellas, con trabajos realizados a conciencia y no solo un simple "parche" de corto vuelo. Sin embargo, aquellos que llegan a Campana desde otras ciudades en micro de larga distancia, deben recorrer los últimos cien metros a paso de hombre y en un vaivén constante, dado que la calle Antártida Argentina, lindera al predio del Parador Travel Fast, se encuentra en estado calamitoso; al punto tal que muchas de las empresas operadoras de servicio están decidiendo no ingresar, ya que las suspensiones neumáticas de las unidades explotan literalmente. La problemática es que cuando llueve, el agua queda estancada y genera que el daño se siga agravando, siendo a la vez una trampa para quién debe circular con un rodado por el lugar, ya que el agua tapa los pozos y oculta la verdadera profundidad de los mismos, algunos increíblemente peligrosos. Parece extraño que, siendo una de las puertas de ingresos de visitantes y ante tanto despliegue de maquinaria vial en toda la ciudad (barrios y centro), esta arteria de vital importancia no haya sido contemplada dentro del "master plan" como una de las prioritarias. Estamos de acuerdo que el mismo peso de las unidades de transporte es en sí un problema y que es necesario un trabajo robusto, especialmente reforzado para soportar ese constante tránsito; pero justamente ese transitar de transporte público amerita una reparación inmediata; más aún cuando es la puerta de entrada de una ciudad pujante. Destacamos el trabajo que se viene realizando en la materia en todo Campana, pero creemos que en este caso a alguien "se le escapó la tortuga", parafraseando a nuestro querido Diego Armando Maradona.

El agua tapa el pocerío de la calle Antártida Argentina y se convierte en una trampa para los ocasionales vehículos que circulan. La mayoría son enormes micros de larga distancia.



