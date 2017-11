Mañana sábado se festeja el Día del Isleño

NOTICIA RELACIONADA: Festejo Isleño en el Canal Alem Será con una gran fiesta en la Escuela Nº 26 del Río Carabelas. Habrá Lanchas gratis desde el Puerto de Campana. No se suspende por lluvia. Este sábado 4 de noviembre se celebra el 82 aniversario del Día del Isleño en las instalaciones de la Escuela Nº26 y de la Cooperativa de Provisión y de Servicios Públicos para Productores Forestales Río Carabelas - Isla de San Fernando, organizado por el Consejo de Productores del Delta y la comunidad Isleña Local. Dentro de las actividades propuestas habrá una exposición regional, un Torneo de Fútbol con equipos de la zona, además un acto por el "Día de los Isleños" con presencia de autoridades nacionales, provinciales y municipales. También se disfrutará de actividades recreativas durante todo el día y quién desee podrá disfrutar al mediodía de un almuerzo de camaradería (el valor de la tarjeta para Mayores $350 / Menores $180), además se brindará servicio de parilla y buffet durante toda la jornada con precios accesibles. Llegada la tarde habrá un concurso de corte de rodajas de álamo con motosierras (cada concursante usa la suya) de hasta 65 cc. y otros eventos donde se plasma la actividad isleña, pero de manera lúdica, como la exhibición y concurso de canoas isleñas (Museo Náutico Argentino), pudiéndose inscribir gratuitamente (consultas: Ernesto Lissarrangue (011-44960990). Como no podía ser de otra forma la música será parte de la fiesta, con la presentación del conjunto folklórico"Los Nuevos Flores". El broche de oro está previsto con la elección de la "Reina de los Isleños 2017". LLEGAR ES FACIL En este día recreativo habrá servicio de lanchas gratis desde el Puerto de Campana, ida y vuelta, a cargo de la Municipalidad de Campana. Otra vía de acceso alternativa es por tierra la balsa que se encuentra al final del camino Islas Malvinas en Otamendi. Ese sábado habrá un precio especial de $300 el cruce de ida y vuelta con vehículo. No se posterga por lluvia. Consulta al teléfono 15-40647695



Mañana sábado se festeja el Día del Isleño

