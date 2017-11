La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 03/nov/2017 Mañana sábado se realiza la 39º Peregrinación Diocesana a pie Luján











"Caminar juntos significa estar unidos como una familia, como una Iglesia. Caminar juntos significa salir. La Iglesia quiere salir, quiere mostrar que somos una familia, sin discriminar a nadie", señaló el obispo diocesano Pedro Laxague. La partida de los fieles campanenses será desde la Catedral Santa Florentina a las 18 horas. Aún continúan la colecta para ayudar a los peregrinos al caminar con yerba, agua mineral, azúcar y vasos descartables. Mañana, sábado 4 de noviembre se realiza la 39ª edición de la Peregrinación Diocesana a pie a Luján, de la que participan cerca de 30.000 personas año tras año. En esta oportunidad, el lema es: "Con María caminamos juntos como hermanos". El coordinador a nivel local, Juan Modarelli, había expresado días previos; "Uno se compromete y cumple. La característica principal es que genera mucha emoción". El sábado a las 16 horas parte la columna de fieles desde la vecina ciudad, mientras que a las 18 horas, Monseñor Pedro Laxague brindará unas palabras en la Catedral Santa Florentina para despedir la Peregrinación. La columna de fieles llegará a las diez de la noche a Los Cardales; a la medianoche estará en el cruce de Ruta 6 y Ruta 8; y a las 2 de la madrugada se ubicará en Open Door para que alrededor de las 5 se llegue a la Basílica de Luján donde se oficiará la Santa Misa. "El peregrino es una persona que va movida por la Fe. Quien tiene Fe tiene esperanza. Nos toca la oportunidad de peregrinar por la Virgen para pedirle, agradecerle y prometerle. No perdamos esta oportunidad. La Virgen paga con creces. Es vivir la experiencia del peregrino que no se olvida más. Ella no nos defrauda", cierra. Se está recolectando yerba, azúcar, agua mineral y vasos descartables, como así también gasas, alcohol y algodón. Las donaciones se reciben en la Parroquia Ntra. Sra. de Luján y de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo (Paso 1130) y en la Catedral Santa Florentina. También los vecinos pueden acercar donaciones en las parroquias de Zárate. Palabras de Monseñor Pedro Laxague Se viralizó un saludo en las redes sociales en los momentos previos a la Peregrinación de Monseñor Pedro Laxague. Y sobre el evento opinó: "Es lindo honrar a María. Todos somos muy devotos de ella. Ella hizo el milagro de Luján en el territorio de nuestra Diócesis. Lo más lindo es juntos ir a verla". En relación al lema de este año, señaló: "Caminar juntos significa estar unidos como una familia, como una Iglesia. Caminar juntos significa salir. La Iglesia quiere salir, quiere mostrar que somos una familia, sin discriminar a nadie". "Invitamos a todos que caminen. Muchos que caminan no nos conocen y se acercan, si se puede", cerró.

