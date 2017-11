La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 03/nov/2017 Escrache a la prisión domiciliaria de Patti







La agrupación H.I.J.O.S. filial Escobar-Campana-Zárate convoca a manifestarse en contra de la prisión domiciliaria que Luis Abelardo Patti cumple en el barrio privado "Septiembre", sobre Ruta 9, el próximo miércoles a las 18. La agrupación H.I.J.O.S. (acrónimo de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) filial Escobar – Campana – Zárate, convoca para este miércoles 8 de Noviembre, a las 18 al "Escrache a la prisión domiciliaria del Genocida Luis Abelardo Patti quien tiene sobre sus espaldas 2 Condenas a Perpetua en el marco del Terrorismo de Estado y Delitos de Lesa Humanidad, 1 juicio que se está llevando adelante por el TOF 3 de San Martin con un caso previo al golpe, y más de 20 víctimas de genocidio de la zona que esperan justicia". Según explica el comunicado, H.I.J.O.S. "en una maniobra de simulación, como lo viene haciendo desde el primer momento, el Genocida Luis Abelardo Patti recibió el beneficio de la prisión domiciliaria, que se lleva adelante en el Country Septiembre". El lugar de concentración será Colectora Oeste y Puente Septiembre, sobre Ruta 9. La iniciativa recibió la adhesión de H.I.J.O.S. Provincia de Buenos Aires, Foro Permanente por los DDHH y la Naturaleza de Escobar; CTA; SUTEBA Celeste Violeta; SERPAJ; APDH; Liga Argentina por los Derechos del Hombre; Patria Grande; PC FJC; Colectivo de Mujeres Ciudadanas Zárate; Kolina Campana; Centro de Estudiantes AccionArte Campana; Espacio de Profesionales de Trabajo Social Celeste y Blanca Construye; Comisión Memoria Verdad Justicia Zona Norte; Comisión Memoria Verdad Justicia Elena Carranza de San Martín; Comisión Vesubio y Puente 12; Comisión de Familiares y Ex Presos Políticos J C Paz; Comisión por la Recuperación de Campo de Mayo; Moreno por la Memoria; Familiares de Detenidos Desaparecidos de Merlo; Dirección de DDHH Avellaneda; Dirección de DDHH de Ensenada; Dirección de DDHH de Berasategui; Dirección de DDHH Moreno; Dirección de DDHH Malvinas Argentinas; Dirección de DDHH Merlo; Frente Estudiantil Juana Azurduy Campana; Violeta Parra Agrupación Estudiantil Campana; y el Centro de Estudiantes de Trabajo Social UNLU Campana. ANTECEDENTES "Históricamente hemos exigido Cárcel Común, Efectiva y Perpetua y en estos tiempos políticos la Justicia nos da genocidas beneficiados en Country" explica el comunicado de prensa de H.I.J.O.S. y agrega: "El 5 de mayo de 2011 el Tribunal Oral Criminal Federal a cargo de los Jueces Dr Lucía Larrandart, Hector Sagretti y María Cassain, resuelven en su fallo condenar al genocida Patti a Perpetua por los casos de Gastón Gonçalvez, Diego Muñiz Barreto, José Fernandez y Osvaldo Arriosti". "La segunda Condena a Perpetua que recibió el genocida Luis A. Patti –detalla el comunicado de H.I.J.O.S.- fue el 4 de mayo de de 2016. El TOF nº 2 estaba integrad `por los Drs Jorge Venegas Echague, Omar Digerónimo y Beatriz Caballero de Berardi. Esta condena a Perpetua fue por los casos cuyas víctimas fueron Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi. En tanto, el 2 de junio de 2017 el TOF nº 3 de San Marín hace lugar al pedido de beneficio de domiciliaria del genocida Patti, a tener en cuenta vigilancia electrónica, control del Patronato de liberados y se le negó la salida del país. Más adelante, el comunicado señala: "El 1º de agosto del corriente año comenzó un juicio muy breve donde el imputado es nuevamente el genocida Patti. En este juicio que está en proceso la víctima es previa al Golpe Militar, Ricardo Gabriel Gimenez, el TOF nº 3 que está integrado por los Jueces Dr. Germán Andrés Castelli, Enrique Mendez Signori y Elvio Osores Soler". "El día 22 de septiembre de este año –agrega- el Juez Federal de Rosario Omar Palucci le otorga a Patti el beneficio de la domiciliaria por la condena de Rosario que recibió el 4 de mayo de 2016. En dicha resolución no formaron parte ni fueron consultados ni peritos, querellas, ni personal del Ministerio Público Fiscal". "El Fiscal General de la Unidad de Crímenes de Lesa Humanidad de Rosario, Adolfo Villate, apeló ante la Cámara de Casación Federal la resolución que otorgó la prisión domiciliaria al ex comisario bonaerense Luis Abelardo Patti, condenado en dos causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, por considerarla "nula y arbitraria". En su presentación, Villate entendió que la resolución es "arbitraria" y "nula" porque "carece de fundamentación" y se llegó a ella "en violación al debido proceso", ya que la Fiscalía -indicó- "no pudo controlar el peritaje realizado por un médico de la Cámara de Apelaciones de Rosario". A la vez, el fiscal consideró que existen elementos para creer que Patti podría "simular" su deterioro de salud porque, entre otras razones, se niega a realizar la rehabilitación en el Hospital Penitenciario Central (HPC)", concluye.

