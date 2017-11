La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 03/nov/2017 Reforzarán los controles a la venta de alcohol y la nocturnidad







El Municipio profundizará a partir de desde este fin de semana los operativos de control de venta de alcohol y de la nocturnidad en toda la ciudad. Los procedimientos estarán a cargo de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos en el marco de las normativas provinciales vigentes que regulan tales actividades. La Ley 14.050 establece que los locales bailables están obligados a admitir la entrada hasta las 2 am y a finalizar sus actividades a las 5.30 am. Mientras que la venta de alcohol puede efectuarse hasta las 4.30. En estos establecimientos, además, los menores de entre 14 y 17 años solo podrán permanecer entre las 18 y las 23, y no se podrá vender alcohol. La Ley 11.748 estipula que está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a los menores de 18 años, cualquiera sea su tipo y graduación, hora del día o el lugar de consumo. Los locales y comercios que incumplan estas medidas serán pasibles de sanciones, según informaron desde la mencionada dirección municipal.

El Municipio anunció que profundizará controles a partir de este fin de semana.



