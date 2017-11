La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 03/nov/2017 Beatriz Valerio, Embajadora Universal de la Cultura







La escritora de nuestra ciudad fue reconocida durante el X Encuentro Internacional de Escritores realizado en Tarija, Bolivia. .En reconocimiento a su labor como escritora e incansable difusora de la cultura y de la paz el Estado Plurinacional de Bolivia, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la Sociedad de Escritores de Bolivia, la Unión Latinoamericana de escritores y la Unión de Escritores y Artistas de Tarija le han otorgado el grado honorífico de Embajadora Universal de la Cultura a la escritora y productora cultural Beatriz Valerio, durante el X Encuentro Internacional de Escritores realizado en Tarija, Bolivia. Universidades, gobernaciones y 22 países acompañaron la decisión que permitió tal distinción a la autora campanense que trabaja en pos de las letras y la cultura argentina y latinoamericana. Este año Beatriz Valerio está cumpliendo 41 años de su comienzo como escritora y su camino de unir puentes culturales. Incansable mujer de las letras y la cultura trabaja hace dos años desde EIDE Campana, apoyando y acompañando escritores para su difusión y promoción de manera gratuita, trabajo que le ha valido la selección de la Red Mica del Ministerio de Cultura de la Nación Argentina para ser incluída en la red argentina de editores entre otros sectores. "He sido invitada en la edición 2012, pero no se dio la posibilidad por el tema económico. Este era mi momento, me costó comprar pasajes que lo hice financiadamente y juntar los 100 dólares con los que he viajado. Valió la pena. Tengo que agradecer a mi familia el acompañamiento y el apoyo. En estos tiempos no es fácil viajar al exterior y publicar libros, pero con perseverancia lo voy logrando. Este reconocimiento de mis pares me inspira a seguir adelante aún con obstáculos y dificultades de no tener un presupuesto para estas actividades que las hago desde la creatividad y resolución de las mismas para seguir bregando por las letras y la cultura",explica Beatriz. "Recuerdo que jamás olvidaré el de los alumnos De la Unidad Educativa Delfín Pino IChazo de Uriondo y los alumnos del Colegio Nacional Eustaquio Méndez, a sus directivos por el gran respeto, atención e interés en ahondar en mis libros y en mi profesión de escritora. Compartir actividades con Mio Yi Tu fue satisfacción docente, ser nexo de su idioma taiwanés al español con los alumnos, como profesora de lenguas vivas fue la mayor esperiencia de misión cumplida como docente", continúa en su relato. "Fue un prestigio y honra recibir las declaraciones de "Visitante Distiguida" por la trayectoria literaria y el gran aporte a la Cultura que he sido votada y declarada por unanimidad de votos de miembros votantes en Asamblea en la alcaldías de Tarija, San Lorenzo y Valle de la Concepción, Bolivia", cierra Valerio. Ahora, Beatriz está invitando a participar del XI Encuentro Internacional de Escritores que se realizará del 22 al 27 de octubre de 2018 en Tarija- Bolivia en homenaje a Gabi Vallejo Canedo, escritora boliviana. Para participar hay que hacer llegar sus propuestas o escritos a través del correo electrónico: reneaguilera50@hotmail.com.



