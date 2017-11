La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 03/nov/2017 Handball:

Perdieron con Chacarita. Ahora comparten la cima con Lomas y All Boys. Con algunas ausencias, la Primera División del Campana Boat Club perdió 22-21 ante Chacarita por la quinta fecha del Torneo Clausura de la séptima categoría de la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL). Fue en condición de visitante, el pasado domingo, por lo que ahora comparte la punta con Lomas y All Boys, su próximo rival. El equipo dirigido por Eduardo Godoy llegó a esta fecha como puntero junto a Lomas, luego de una cómoda victoria frente a San Mauricio en la jornada anterior. Dada la cantidad de bajas, la rotación del CBC fue completada por varios jugadores de las divisiones inferiores. En el primer tiempo, a pesar de no mostrar su mejor nivel, los de Godoy consiguieron la ventaja (12-11). Pero en el segundo, sin poder mejorar, fueron cediendo ante un Chacarita que creció y que llegó a tomar cinco goles de ventaja. Sin embargo, las buenas actuaciones de los arqueros del CBC, Javier Novo y Franco Blanco, impidieron que Chacarita se escapara aún más en el marcador y, de a poco, los de nuestra ciudad comenzaron a reaccionar y recuperarse en el tablero. Fue así que sobre el final, tras un penal convertido por Julián Barletta, Boat Club empató en 21. Pero faltaba la última jugada. Y a cinco segundos del final, Chacarita volvió a sacudir la red celeste y se quedó con el triunfo por la mínima diferencia: 22-21. Ahora, los dirigidos por Godoy tendrán por delante un partido clave en la lucha por la primera posición, dado que recibirán a All Boys, otro de los punteros de esta Séptima Categoría de la FEMEBAL. SÍNTESIS DEL PARTIDO CHACARITA JUNIORS (22): Diego Chavez (7), Mauricio Petrino (8), Juan Ponce (2), Joaquín González (2), Pablo Petrino (1), Matías Muller (1) y Santiago Pérez (1). CAMPANA BOAT CLUB (21): Julián Barletta (4), Daniel Sirolli (2), Tomás Basave (3), Damián Mosqueira (3), Tahiel Andere (6), Tomás Soto (1), Matías Sansone (1) y Franco Parrilla (1) PARCIAL PRIMER TIEMPO: 11-12 PARCIAL SEGUNDO TIEMPO: 11-9 (22-21) GIMNASIO: Chacarita Juniors



Lo perdió en la última. Boat Club había igualado en 21, pero en la posesión final, Chacarita marcó el tanto de la victoria a cinco segundos del cierre.



