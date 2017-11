Se realiza hoy la 39º Peregrinación Diocesana a pie Luján

P U B L I C



La partida de los fieles campanenses será desde la Catedral Santa Florentina a las 18 horas. Bajo el lema "Con María caminamos juntos como hermanos", esta tarde se pondrá en marcha la 39ª Peregrinación Diocesana a Pie a Luján. La primera columna que iniciará el recorrido partirá a las 16 horas desde la Parroquia "Del Carmen" de Zárate. En tanto, a las 18 horas iniciarán su camino los peregrinos campanenses, quienes se reunirán en la plaza Eduardo Costa, frente a la Catedral Santa Florentina, donde el Obispo Diocesano Moñseñor Pedro Laxague brindará unas palabras. La columna de fieles llegará a las 22 horas a Los Cardales; a la medianoche estará en el cruce de Ruta 6 y Ruta 8; y a las 2 de la madrugada se ubicará en Open Door para que alrededor de las 5 de la mañana se llegue a la Basílica de Luján donde se oficiará la Santa Misa. "El peregrino es una persona que va movida por la Fe. Quien tiene Fe tiene esperanza. Nos toca la oportunidad de peregrinar por la Virgen para pedirle, agradecerle y prometerle. No perdamos esta oportunidad. La Virgen paga con creces. Es vivir la experiencia del peregrino que no se olvida más. Ella no nos defrauda", explica Juan Modarelli, el coordinador diocesano de esta 39ª edición de la Peregrinación. "Es lindo honrar a María. Todos somos muy devotos de ella. Ella hizo el milagro de Luján en el territorio de nuestra Diócesis. Lo más lindo es juntos ir a verla", señaló Monseñor Pedro Laxague en un video que difundió la Diócesis. "Caminar juntos significa estar unidos como una familia, como una Iglesia. Caminar juntos significa salir. La Iglesia quiere salir, quiere mostrar que somos una familia, sin discriminar a nadie", agregó. Desde el inicio y hasta el final del recorrido, se contará con el apoyo de Móviles de la Policía Bonaerense, Vialidad, Gendarmería Nacional, Defensa Civil. También Ambulancias, Bomberos Voluntarios y Cruz Roja Argentina servirán de apoyatura y coordinarán la logística relacionada con el desplazamiento de los peregrinos y el tránsito a fin de preservar la seguridad de los mismos (durante la Peregrinación estará restringido el tránsito en la Ruta 6). Como es habitual en este tipo de realizaciones, se recomienda llevar las zapatillas de uso diario y por lo menos tres pares de medias para el cambio en cada parada; la ropa debe ser cómoda, liviana, pullover y campera para la noche, y evitar jeans; para contrarrestar el calor y la sed, tomar agua sin gas y fresca, no ingerir bebidas alcohólicas y comer liviano.

