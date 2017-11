Así lo manifestó el Presidente del HCD, tras recorrer el centro recreativo de Las Praderas que el Municipio prevé inaugurar para fin de mes. "En el pasado las obras se agotaban cuando terminaba la campaña electoral, hoy demostramos que pasan las elecciones y seguimos trabajando por el crecimiento de todos los barrios de Campana", expresó Sergio Roses, presidente del HCD, tras recorrer las obras del centro recreativo de Las Praderas, que el Municipio prevé inaugurar para fin de mes. "Estamos avanzando mucho en lo que se refiere a inclusión y Las Praderas un caso testigo de que el Estado está presente con oportunidades de desarrollo. Nuestras obras no se agotaron en la campaña; seguimos trabajando con más ímpetu aún para mejorar los barrios", dijo Roses en diálogo con la prensa. Y sumó: "Mejoramos la accesibilidad y la iluminación del barrio, acondicionamos una sala de atención de salud, y vamos a continuar mejorando el hábitat de todos los vecinos". En tal sentido, el Presidente del HCD señaló que Campana "tenía un déficit enorme en cuanto a lugares donde los chicos puedan realizar un deporte o una actividad recreativa" y, expresó que "es muy grato" dar respuesta a este pedido "histórico" de los vecinos. "No sólo se trata de traer infraestructura, estamos planificando distintas actividades para que vecinos de todas las edades puedan participar", agregó.

Roses sostuvo que se logró avanzar mucho en materia de inclusión.



Sergio Roses:

”Nuestras obras no se agotaron en la campaña; seguimos trabajando para mejorar los barrios”

