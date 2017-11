Gobierno recargado

José Abel Perdomo. Foto: Archivo.

Superadas con holgura las elecciones del pasado 22 de octubre, el gobierno acelera la implementación de los ajustes que le reclaman a gritos desde hace largo tiempo el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los economistas enrolados en la ortodoxia liberal. Estas elecciones demostraron, entre oras cosas, que no era cierto que en el 2015 gran parte de los argentinos votaron engañados por la propaganda de Cambiemos. Ahora sabemos, después de casi 2 años de gobierno, que están de acuerdo con el ajuste y la redistribución del ingreso nacional de abajo hacia arriba. O por lo menos es lo que manifestaron en las urnas. En su discurso de presentación de la profundización del rumbo ajustador, el presidente se dedicó a repetir slogans edulcorados hasta empalagar y que se supone es difícil que la mayoría no esté de acuerdo pero que no se condicen con las medidas que ya se empiezan a conocer y que son las que casi todos presuponían. Los principales objetivos de este nuevo y brutal ajuste son reducir el gasto fiscal, el costo laboral y los impuestos a las empresas. Sólo comentaremos hoy dos de las propuestas que ya se conocen, muchas de las cuales deberán pasar por el congreso y que al igual que las otras no mencionadas en esta columna nos retrotraen a los años 90´. La mayor reducción en el gasto fiscal que se propone es el cambio a la baja del índice de movilidad jubilatoria, tal como propuso el FMI en su informe de noviembre del año pasado y que de aplicarse significará un ahorro en detrimento de los jubilados de 100 mil millones de pesos por año. Esta reducción de las jubilaciones significa que cada jubilado en promedio cobrará anualmente 12.500 pesos menos y que si se hubiera aplicado desde el año 2009 hoy cobrarían un 26% menos. Este es el segundo intento de bajar las jubilaciones. El primer intento hecho por decreto en febrero de este año tuvo que ser dejado de lado por la generalizada reacción adversa que provocó. Para bajar el costo laboral se insiste con la reducción de las contribuciones patronales. Con esta reducción el estado dejaría de cobrar 42 mil millones de pesos (monto calculado a los niveles salariales actuales), esto es que casi la mitad de lo que dejarían de cobrar los jubilados irá a parar al bolsillo de los empresarios y no a bajar el déficit fiscal. ¿Esto también forma parte de la reparación histórica?.. Resulta curioso que se proponga reducir la estructura del estado cuando ha sido este gobierno el que la aumentó en un 25%, sobre todo en los niveles más altos, es decir, los que perciben los mayores sueldos. ¿Se acordarán, por ejemplo, de la creación de la Dirección Nacional de Movilidad en Bicicleta por parte de este gobierno?. Puede ser que otra vez estemos ante aquello "si pasa, pasa" o que se propongan tantos ajustes para desechar en las negociaciones los menos significativos para que algunos que se dicen opositores "salven la ropa" y poder concretar los que más interesa al gobierno. Como siempre el resultado dependerá de los argentinos y si están dispuesto a retroceder en sus derechos, más allá de lo que han votado.

Gobierno recargado

Por José Abel Perdomo

