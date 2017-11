Berta Chudnobsky

Para dulces, trifles, ensaladas dulces o saladas con, crema o solas y las preparaciones que a uno le gusten. /// TARTA DE FRUTILLAS Llegaron los días cálidos y todos se acuerdan que hay que conservar la figura. Empiezan las dietas y las abstenciones. Estas "cosas ricas" y tentadoras que hoy les propongo, si se comen solas y en cantidades razonables, no engordan. Además, tienen mucha agua, vitamina C y fibra. Y si no me creen, salgan a caminar un poco para quemar calorías y listo... Ingredientes Para la masa - 100 grs. de azúcar. - 200 grs. de manteca. - 300 grs. de harina - 1 huevo - leche ( si es necesario) Para el relleno - 250 grs. de frutillas - crema pastelera - gelatina de frutilla - Mermelada de frutillas o frambuesa Para la crema pastelera - ½ litro de leche - 2 cucharadas de maicena - 150 grs. de azúcar - 2 huevos - Esencia de vainilla Preparación Masa: - Poner todos los ingredientes sobre la mesada y unir apenas, con los dedos, sin amasar, lo mejor es hacerlo con un Cornet, si hace falta agregar para unir unas cucharadas de leche tibia. - Colocar en la heladera 20 minutos - Forrar una tartera de 24 cm de diámetro con papel manteca y tratar de utilizar un fuente desmoldable, colocar la de masa y si se rompe ponerla con suavidad con los dedos y acomodarla y aplastándolos con un poco con las manos. - Agregar el borde haciendo un repulgue con los dedos o con un tenedor, pinchar la masa. Cocinar la masa en horno moderado 10 minutos cuidando que no se queme. - Preparar la gelatina y dejar en la heladera para que se espese un poco. Crema pastelera: - Poner todos los ingredientes en un recipiente y cocinar con batidor de alambre hasta que hierva 1 minuto, y se espese sin que se agrume, sacar y dejar enfriar un poco. - Rellenar la masa con la crema pastelera, cubrir con una pincelada de mermelada, poner las frutillas cortadas por la mitad y luego cuando la gelatina está un poco espesa poner encima. Llevar a la heladera para que la gelatina se termine de hacer. Se puede servir con crema chantilly Opciones si le parece que sobró masa: - Se pueden hacer tartaletas o tartinas con rellenos de dulce o de ricota y azúcar. - Si como a mÍ no le gusta trabajar con gelatina, entonces colocar bien pegadas las frutillas, en el centro, 3 o 4 con las hojas, y espolvorear azúcar impalpable. Berta Chudnobsky / www.abuelaberta.com / berta@tizaymouse.com



La cocina de la abuela Berta:

Epoca de dulces y carnosas frutillas

Por Berta Chudnobsky

