El Grupo de Teatro De Ser Hebrados se presenta hoy en el Pedro Barbero

Con el humor característico de siempre invitan a la comunidad este sábado a las 19:30 horas. La entrada es un alimento no perecedero para ayudar al comedor Eliaquim del Barrio Las Praderas. Esta noche, la Unión Docentes Bonaerenses de Campana (entidad adherida a FEB) y el Grupo de Teatro "De Ser Hebrados" se unen para presentar la última obra de este año titulada "Polirubro (Call Center)". Será en el Teatro Pedro Barbero (San Martín 381) a las 19:30 horas. Después de un año movido, donde se proyectaron diferentes tipos de obras, sus actores Cristina Correa y José Luis Oliver cuentan que, en un momento donde es difícil comunicarse, durante una hora y media "le damos la solución a cada problema". "Siempre el que se enoja es el cliente o el usuario; el que atiende te psicopatea. No dejamos nada fuera de lugar porque son experiencias personales que vamos teniendo", explican sobre la pieza teatral. La función será, como siempre, a beneficio de una entidad de nuestra ciudad. En este caso, el comedor Eliaquim del barrio Las Praderas. Por eso, la entrada para la presentación de esta noche será un alimento no perecedero. En una charla con los medios de comunicación, Norma Silva y Marcela Mera, referentes del Comedor Eliaquim, contaron que el merendero existe hace 20 años en el Barrio Las Praderas. "Primero como una casa de una señora que nos prestaba para hacerlo, pero después se pudo comprar el terreno y hacer el comedor", recordaron. El comedor pertenece a la comunidad cristiana y alberga 50 niños con diferentes necesidades. Los sábados de 10 a 12 horas se reúnen para servir el almuerzo, pero una vez por semana se les da también la merienda. Silva rescata la ayuda de diferentes entidades para la formación del lugar. Las jóvenes cuentan que todo es un trabajo en equipo y hay varias maneras de ayudar. "Lo importante es que tengamos ese sentir de poder contribuir en el desarrollo de vida de cada uno de estos chicos; es un servicio desde el amor con su tiempo o también brindando alimentos y/o juegos didácticos", asegura. Juana Fornarini, desde la Unión Docentes Campana, invitó al evento: "La comunidad responde y el objetivo es maravilloso porque es brindar alimentos para aquellos que menos tienen". En relación al grupo de teatro opina: "Son observadores críticos de la realidad y lo que traen al escenario es lo que nos pasa cotidianamente en todos los aspectos". Los integrantes del grupo de teatro reafirman: "Somos lo mejor del humor de Campana y aledaños. Es para divertirse y reírse un rato. Sin Facebook, ven gente, no contactos. Hay que colaborar con el comedor". Además adelantan una participación el próximo 14 en el Centro de Jubilados Ilusión de la Tercera Edad de forma gratuita.

REFERENTES DE LA UDC, DEL GRUPO DE TEATRO "DE SER HEBRADOS" Y DEL COMEDOR ELIAQUIM COMPARTIERON EL ANUNCIO DE LA OBRA.



